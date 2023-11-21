الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إربد تسجل ربع معدلها السنوي من الأمطار في يوم واحد

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أمطار إربد - أرشيفية
سجلت محافظة إربد 24% من المعدل الموسمي للأمطار خلال 48 ساعة، وفق ما أظهرت كميات الأمطار التي سجلتها المحطات التابعة لإدارة الأرصاد الجوية الأردنية خلال فترة تأثير المنخفض الجوي الأخير وحتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان

وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن "الأرصاد الجوية"، سجلت إربد 108 مللتر من الأمطار في المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة يومي الأحد والاثنين، علما أن المعدل الموسمي للمحافظة يبلغ 449.2 مللتر.

كما سجلت محافظة عجلون/ رأس منيف 118.2 مللتر من الأمطار خلال المنخفض، بواقع 20% من المعدل الموسمي للأمطار والبالغ 586.8 مللتر.

بدوره، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية المهندس رائد رافد آل خطاب إن الموسم المطري للعام الحالي بدأ بالتزامن مع الاعتدال الخريفي بتاريخ 21 أيلول/ سبتمبر ويستمر حتى نهاية الثلث الأول من شهر أيار/ مايو وقد يمتد إلى منتصفه.

وحول غزارة الموسم المطري الحالي، أوضح آل خطاب لـ"الغد"، أنه "هذا المنخفض جلب كميات كبيرة من الأمطار وهو مبشّر بالخير لكن لا يمكننا الجزم حول طبيعة الموسم المطري، فهو لم ينته بعد وما زلنا في بداياته ولم ندخل فصل الشتاء".

وأضاف: "التنبؤات الفصلية تشير إلى أن الأمطار في هذا الموسم ستكون ضمن المعدلات، علما أن هذه التنبؤات لا تكون دقيقة أحيانا، كما أن الغلاف الجوي متغير ومتقلب، ما يؤكد صعوبة الجزم بشأن طبيعة الموسم المطري".
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