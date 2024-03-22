الجمعة 22 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إرسال طائرة لإخلاء مواطن أردني مصاب في السعودية

جرى إخلاء المواطن الأردني عبر طائرة عسكرية مزودة بفريق طبي متخصص
جرى إخلاء المواطن الأردني عبر طائرة عسكرية مزودة بفريق طبي متخصص


بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أمس الخميس، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي لإخلاء مواطن أردني إلى مدينة الحسين الطبية إثر تعرضه لحادث سير خلال وجوده في المملكة العربية السعودية.

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وبين قائد طبابة سلاح الجو الملكي، أنه تم إخلاء مواطن أردني يعمل في المملكة العربية السعودية عبر طائرة عسكرية مزودة بفريق طبي متخصص، مضيفاً أن الحالة العامة للمصاب حرجة.


وعبر ذوو المواطن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية التي طوقت أعناقهم مثمنين الدور الرائد للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي. 

 





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