الإثنين 04 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية

63829420268822340528
الطائرة المسيرة
أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية، وذلك انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن.اضافة اعلان
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
وبيّن المصدر أنه تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
275088

30% نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة منذ9 ساعة

images

تبرئة ثلاثيني من جناية هتك عرض عشرينية في إربد منذ11 ساعة

download

كلية الامير فيصل الفنية تدعو الطلاب للانضمام إلى برنامجي الدبلوم الهندسي وفني الطيران منذ12 ساعة

منظر عام لمدينة عمان

طقس صيفي اليوم وارتفاع الحرارة غدًا منذ14 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Passive_Smoking_Header_1280x720

هربا من التدخين.. موظفة حكومية تحصل على إجازة بدون راتب قرابة 4 سنوات

منذ2 ساعة
5f943ac4c35e4

بدء موسم عصر الزيتون 25 تشرين الأول المقبل

منذ3 ساعة
وزير الداخلية مازن الفراية

وزير الداخلية: "التضييق" على العمل الحزبي مجرّم بالقانون

منذ6 ساعة
ءئ

بعد تقديم أوراق اعتماده... من هو السفير الألماني الجديد في الأردن؟

منذ6 ساعة
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس المستشارين المغربي

منذ8 ساعة
275088

30% نسبة تخزين السدود الرئيسية في المملكة

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

الأمن الغذائي والطموح الأردني

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا ذهب الأمير إلى معان؟

ماهر أبو طير |اليوم

سنة أخيرة

جهاد المنسي |اليوم

اندماج الشباب في الأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

من هم حلفاء الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

تمرين تعبوي بالذخيرة السياسية الحية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |منذ 6 دقيقة
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |منذ 7 دقيقة
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |منذ 8 دقيقة
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
 