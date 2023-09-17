إشهار شبكة العمل المدني في الأردن

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أعلن أمس عن إشهار "شبكة العمل المدني"، برعاية السفارة الأمريكية في عمّان، يتزامن ذلك مع الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي تحتفل به الأمم المتحدة يوم 15 أيلول (سبتمبر) من كل عام.والشبكة هي مبادرة تقوم عليها مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، تعمل في مناطق متنوعة في الأردن على برامج التحديث السياسي والاقتصادي وتمكين الشباب والنساء للقيام بأدوار أكثر فاعلية تجاه الديمقراطية والعمل المدني في الأردن.وتهدف شبكة العمل المدني إلى تعزيز العمل القائم على النهج التشاركي وتبادل التجارب والخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، وتنسيق الجهود باتجاه تكريس قيم الديمقراطية وثقافة العمل المدني، وتعزيز قدراتهم المؤسساتية، وكذلك وضعهم على خارطة التأثير في الحراك الثقافي والمجتمعي، والعمل على تشخيص حالة العمل المدني بشكل دوري، وإصدار تقرير سنوي لتشخيص وقراءة حالة مؤسسات المجتمع المدني، والتحديات التي تواجه عملها، والفرص الإنمائية المتاحة للعمل التشاركي الذي يخدم الصالح المدني العام.بدأت الاحتفالية باستعراض منسق شبكة العمل المدني عبدالله الجبور فكرة ونشأة المبادرة، والأهداف تسعى إلى تحقيقها وكيفية الإنضمام إليها، ثم قدّم المستشار السياسي في السفارة الأمريكية السيّد بول بالدوين كلمة "أكّد فيها على أهمية الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية من قبل مؤسسات المجتمع المدني وأهمية تعزيز العمل التشاركي فيما بينها بما يساند مسارات التحديث التي تشهدها الأردن".ثم عقدت جلسة نقاشية أولى بعنوان: «أهمية العمل التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني وأثر ذلك على تماسك البناء الديمقراطي والازدهار الاقتصادي والاجتماعي» تحدث خلالها الأعضاء المؤسسون لشبكة العمل المدني، وهم معهد السياسية والمجتمع، شبكة نايا المجتمعية، مركز المواطنة للتنمية المستدامة، مركز رفد المعرفة، مؤسسة أثر الشبابية، مركز بصمة خير لتنمية المجتمع المحلي.اختتم الحفل باستعراض تقرير«حالة مؤسسات المجتمع المدني في الأردن 2023» الذي قدّمه وناقش نتائجه وتوصياته مع الحضور منسق الشبكة السيّد عبدالله الجبور، وهو تقرير تحليلي لمؤسسات المجتمع المدني، تنوي الشبكة إصدارة بشكل سنوي عن الشبكة بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، يعمل التقرير على تشخيص حالة مؤسسات المجتمع المدني من حيث التغييرات والديناميات التي تطرأ على أعمال وبرامج المؤسسات، والتحديات التي تعيق دورها أو تقلل من فاعليتها المدنية. كما يستعرض التقرير الفرص الإنمائية المشتركة التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني الاستفادة منها والمساهمة فيها.يذكر أن المؤسسات التي عملت على تأسيس شبكة العمل المدني هي معهد السياسة والمجتمع، مركز المواطنة، شبكة نايا المجتمعية، مؤسسة أثر الشبابية، مركز رفد المعرفة، مركز بصمة خير لتنمية المجتمع المحلي.