إطلاق الدورة 26 لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية للعام 2024

أعلنت اللجنة العليا لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية، عن إطلاق الدورة 26 للجائزة لعام 2024، التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بالتعاون مع الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وجامعة فيلادلفيا وجامعة الزرقاء وجامعة اليرموك.
وقال نائب رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة الدكتور بيان العمري خلال مؤتمر صحافي الأربعاء بحضور رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة جواد الحمد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط والدكتورة هديل غزاوي مساعد عميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية، أن إطلاق هذه الجائزة يأتي في ظل تحديات كبرى يشهدها الأردن والأمة العربية وخاصة في مجال القضية الفلسطينية والحرب على غزة، ومعركة طوفان الأقصى منذ 7 أكتوبر عام 2023 ومالها من انعكاسات متعددة الأبعاد على الأردن والعالم العربي وقضاياه السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.
وأكد العمري أن الجائزة تسعى دوماً إلى فتح الطريق والمجال أمام الطلبة الجامعيين وخلق بيئة علمية تنافسية في البحث العلمي والمعرفة، وفي موضوعات وعناوين ذات صلة مباشرة بالتحديات أمام المجتمع والدولة، وتتطلب بحثاً وتحليلاً علمياً وتقديماً لمقاربات علمية في تشخيصها والمساهمة في التعامل معها ومعالجتها.
وأشار إلى أن الجائزة طرحت هذا العام عناوين عدة للبحث والدراسة، وتقديم مقاربات علمية ومنهجية تسهم في امتلاك أدوات البحث العلمي لدى الطلبة، وإنتاج المعرفة الأردنية والعربية تجاه القضايا المطروحة، مشيراً إلى أن الجائزة تطرح 19 مجالاً بحثياً شاملاً تندرج ضمن الإطار المحلي والعربي والإسلامي والدولي والصراع العربي- الإسرائيلي.
وتشمل هذه المجالات ضمن الإطار المحلي عدة عناوين منها "تحديات السياسة الخارجية والدور الأردني في ظل التغيرات الإقليمية والدولية الجديدة ما بعد الحرب على غزة عام 2023، انعكاسات سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على الأردن 2023-2024، التنمية الاقتصادية في الأردن 2023-2024 الفرص والتحديات، اتجاهات تطوير القطاع الزراعي والصناعي في الأردن، الإشكالات وآفاق المستقبل، التحول الرقمي في الأردن: الفرص والتحديات، الابتكار وريادة الأعمال في الأردن: دور الشباب والتكنولوجيا، تحديات الاستقرار الاجتماعي في الأردن، وعناصر تماسك الجبهة الداخلية.
أما في الإطار العربي والإسلامي والصراع العربي- الإسرائيلي فطرحت الجائزة عدة عناوين منها " دور التعاون والتكامل العربي في تعزيز الدور والمكانة الدولية للعالم العربي، تأثير التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأمن والاستقرار الإقليمي، أزمة القضية الفلسطينية، وسبل الخروج في ظل معركة طوفان الأقصى 7 أكتوبر لعام 2023، الأزمة الإنسانية في غزة: إشكالات تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الحصار، الدراسات الغربية والإسرائيلية حول العالم العربي لعام 2023- مراجعة تحليلية، حالة خاصة، دور القيم والثقافة في تعزيز الوحدة الفكرية والسياسية بين الشعوب العربية والإسلامية، الأمن السيبراني وتأثيره على الأمن القومي العربي.
وفي الإطار الدولي طرحت الجائزة عدة عناوين هي " تحديات وفرص العلاقات العربية- الأوروبية 2013-2023 ودور القضية الفلسطينية فيها، تحديات وإشكالات دور الأمم المتحدة في القضية الفلسطينية في ضوء معركة طوفان الأقصى7 أكتوربر لعام 2023، الأمن الغذائي العالمي وتأثيراته على الدول العربية، سياسات الولايات المتحدة في إدارة الصراع العربي– الإسرائيلي، الإشكاليات والتداعيات، دراسة حالة الحرب على غزة عام 2023، قيم الحرية والديموقراطية لدى الغرب، بين النظرية والتطبيق مع الآخر.
وأضاف أن الطلبة الفائزين سيحصلون على جوائز نقدية قيمتها ألف دينار للمركز الأول، و750 دينارا للمركز الثاني، و500 دينار للمركز الثالث، و400 دينار للمركز الرابع، إضافة لمجموعة من جوائز الترضية العينية والنقدية للطلبة الذين تأهلوا لمراحل متقدمة في الجائزة، إضافة لجوائز نقدية لكل أستاذ جامعي يشرف على بحث طالب فائز.
وفيما يخص الشروط المتعلقة بالأبحاث المشاركة في الجائزة، أوضح العمري إن الشرط الأساس يقضي بأن يكون البحث أصيلا لم يسبق نشره بأي شكل، ويمكن أن يكون جزءا من رسالة جامعية أو مشروع تخرج تحت الإعداد، لم تجر مناقشته مسبقا، وأشار إلى أن التسجيل في هذه الجائزة حتى موعد تسليم البحث، ومن خلال تعبئة نموذج التسجيل على الرابط:
ثم إعداد خطة بحثية وتسليمها للجنة العليا لاعتمادها والبدء بإعداد البحث، قبل 1/7/2024 وسيكون آخر موعد لاستلام البحوث هو يوم الأحد الموافق 15/9/2024.
كما أشار إلى أن اللجنة على استعداد لاستقبال أي استفسار أو طلب مساعدة علمية للطلبة، من خلال إدارة الجائزة عبر عناوين التواصل المعلنة، مع حرصها على تقديم ما يلزم الطالب المشارك من مواد تدريبية في إعداد الخطة البحثية وامتلاك أدوات البحث العلمي، ومن أهمها دورة تدريبية مجانية بعنوان "تنمية المهارات البحثية" لكافة المسجلين ولأي طالب يرغب بحضورها من أي جامعة أردنية.
وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة جواد الحمد إلى أن المشاركة في الجائزة متاحة لجميع طلبة الجامعات الأردنية في مرحلتي البكالوريوس ممن هم على مقاعد الدراسة، مشيراً إلى أن أكثر من 4 آلاف طالب سجلوا في الجائزة منذ بدايتها والتي تأتي لتكريس منهج البحث العلمي في مختلف مجالات التنمية، ما يمكن تلمس آثاره على مستوى الجامعات المختلفة وانعكاساتها على مستوى الطلبة، كما أكد على ضرورة دعم مثل هذه الجائزة من قبل صندوق البحث العلمي والجهات المختصة.
فيما أكدت مساعد عميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية الدكتورة هديل غزاوي اعتزاز الجامعة بالشراكة مع مركز دراسات الشرق الأوسط في هذه الجائزة التي ترعي مجال البحث العلمي وحرص الجامعة الأردنية على توفير الدعم لطلبة الجامعة والأساتذة الجامعيين في مجال البحث العلمي، والحرص على الشراكة مع القطاعات الحيوية ورعاية أي جهود في هذا المجال للوصول إلى نتاجات تخدم الوطن والمجتمع المحلي.