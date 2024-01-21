الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة "يوتيوب"

إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة "يوتيوب"
إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة "يوتيوب"

أطلق مكتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، القناة الرسمية لسموه على منصة " يوتيوب".

وتتيح القناة، التي تدار من قبل مكتب سمو ولي العهد، إمكانية الوصول إلى محتوى مرئي لبرامج وزيارات سمو ولي العهد، بجودة عالية.

واحتوت القناة في انطلاقتها على ملخص حول زيارة العمل التي قام بها سمو ولي العهد وبرفقته سمو الأميرة رجوة الحسين إلى سنغافورة الأسبوع الماضي.

وتالياً رابط القناة الرسمية لسمو ولي العهد على منصة يوتيوب: (انقر هنا)

وتنضم القناة الرسمية لسمو ولي العهد على "يوتيوب" إلى حسابيه على منصتي فليكر وانستغرام.

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