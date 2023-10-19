إطلاق مشروع تطوير تجمع الإستشفاء والتعافي التابع لجايكا اليابانية

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تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرفة صناعة عمان نائل الحسامي - الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة عمان ، وجمانة الكيلاني، مدير مديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، تم اليوم إطلاق المشروع الممول من جايكا "مشروع تطوير تجمع الاستشفاء والتعافي" في غرفة صناعة عمان.يهدف المشروع إلى دعم منتجات البحر الميت من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في الأردن من خلال دعم البحث العلمي حول الفوائد الطبية لمستحضرات البحر الميت التجميلية ، وكذلك تطوير هذه المنتجات ، وحزمة من الجهود والأنشطة الترويجية، والتي ستشمل بناء قدرات أصحاب العلاقة بما في ذلك بعض شركات منتجات البحر الميت .المشروع يشمل الجولات الدراسية وحضور المعارض التجارية والترويجية. ويتضمن المشروع أيضًا الترويج للسياحة الصحية الداخلية في الأردن، مع التركيز على العلاقة بين السياحة الداخلية ومنتجات البحر الميت.وفي كلمته الافتتاحية ، سلط الحسامي الضوء على أهمية دعم تطوير وترويج منتجات البحر الميت، لأنها توفر فرصة لتنويع صادرات الأردن ، وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين في جميع أنحاء سلسلة الإنتاج والتسويق. كما أعرب عن تقديره لجايكا لدعمها هذه الصناعة المهمة وكذلك السياحة العلاجية في الأردن.وأكد واكوي جونجي، الممثل الأعلى لمكتب جايكا في الأردن ، أهمية هذا المشروع ، خاصة أنه يهدف إلى فتح أسواق جديدة لمنتجات البحرالميت الأردنية في جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى ، فضلا عن استهداف أسواق جديدة لجذب السياح إلى الأردن من ذلك الجزء من العالم. كما سلط الضوء على النمو الذي تشهده صناعة الاستشفاء والسياحة العالمية ، وإمكانية حصول المنتجات والخدمات الأردنية على حصة سوقية مهمة في هذه الصناعة المتنامية.من جانبها، أكدت جمانة الكيلاني على دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في العمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي في الأردن فهي تعمل على تحفيز الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات الأردنية إلى مختلف البلدان وتعمل باستمرار على دعم نفاذ الصادرات الأردنية إلى الأسواق الخارجية وتطوير المنتج الأردني ليصبح منافس عالميا، كما أكدت على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصناعي ، واعربت عن تقدير وزارتها لجايكا واليابان لدعمهما قطاع منتجات البحر الميت والسياحة العلاجية في الأردن، حيث يمتلك الأردن منتجاته الفريدة من البحر الميت وتم التركيز على هذه المنتجات لما تتمتع به من امكانية قوية لتوسيع سوقهابالاضافة الى أن مستحضرات التجميل هي قطاع سريع النمو في السوق العالمية.وأعرب فاضل اللبدي، من غرفة صناعة عمان ، عن استعداد الغرفة لدعم هذا المشروع من خلال شبكاتهم مع اللاعبين الصناعيين في هذا المجال ، وشدد على أهمية دمج الجزء الخدمي من قطاع السياحة والسياحة العلاجية والاستشفاء مع جزء المنتج ، وأكد على حرص الغرفة على توسيع نطاق إيصال المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة في منطقة الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا.كما تضمنت الفعالية عرضين تقديميين؛ الأول للدكتور سطام الحباشنة من مركز الأمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة/جامعة مؤتة، حيث سلط الضوء على أهمية وتفرد النظام البيئي للبحر الميت.بينما قدمت الدكتورة سجى حماد من الجامعة الهاشمية عرضا قيما حول أهمية دعم الادعاءات والرسائل الترويجية المتعلقة بفوائد مستحضرات البحر الميت للتجميل والعناية بالبشرة ، بالأبحاث والأدلة العلمية القوية، وبالتالي القدرة على المنافسة دوليا.وأخيرا أعرب المهندس أحمد البس، من غرفة صناعة الأردن ، عن شكره والغرفة لوكالة جايكا على دعمها ، وأعرب عن أمله في تقديم الدعم الفني المباشر من خلال المشروع لشركات البحر الميت ؛ لتوسيع عدد الشركات المستهدفة وكذلك توسيع برنامج بناء القدرات المخصص لكل شركة من خلال جعله مصممًا خصيصًا لاحتياجاتها وأوجه القصور فيها، لتمكينهم من استهداف أسواق جديدة وزيادة القدرات التصديرية.كما تضمنت الفعالية ندوة حول التسويق قدمها الخبير الياباني (فوجيتا) وهو تابع لفريق جايكا الاستشاري المسؤول عن تنفيذ المشروع والذي سيستمر لمدة 30 شهرًا القادمة.وأعرب ريو سايتو، رئيس فريق شركة باديكو (استشاري المشروع) عن حرصه على العمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب العلاقة من الجانب الأردني بهدف إنجاح هذا المشروع بشقيه الخدمي والمنتجات.وشهد الحفل حضور عدد من شركات البحر الميت الأردنية المتخصصة في مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.