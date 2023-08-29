إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

اضافة اعلان

أطلقت وزارة المياه والري، والوكالة الأميركية USAID، مشروع تصميم وبناء وإدارة البنية التحتية للمياه الاستخدام الأمثل للموارد المائية الشحيحة في الأردن، والممول من الوكالة الأميركية بقيمة 39 مليون دولار، بهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه.وقال وزير المياه والري المهندس محمد النجار خلال رعايته للحفل اليوم الثلاثاء، إن مشاريع تحسين البنية التحتية لقطاع المياه تأتي في إطار جهود الوزارة /سلطة المياه لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، ورفع أداء وكفاءة استخدامها وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي والصرف الصحي، لتصبح منظومة مستدامة لسد العجز في إمدادات المياه.وأضاف أن المشروع يأتي في سياق خطط وبرامج القطاع، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاستدامة مصادر المياه وتحديد الاحتياجات، والممول من الولايات المتحدة الأميركية كجزء من التزامها بمساعدة الأردن على بناء مستقبل آمن مائيا.وأعرب عن امتنان الحكومة للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية من خلال شراكة طويلة (USAID)، بما يضمن تطوير ودعم القطاع المياه، ورفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة إنجازات تخفيض فاقد المياه.من جهته، قال نائب مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كريستوفر ستيل، إن الوكالة وبالتعاون مع وزارة المياه تعمل على تمكين موظفي قطاع المياه لإدارة موارده بكفاءة، ما يضمن تحقيق فوائد مستدامة للمملكة بأكملها.وأضاف أن المشروع سيعمل على تطوير وتحسين واستدامة البنية التحية للمياه والصرف الصحي، وبناء قدرات العاملين في مختلف المناطق، لتنفيذ وبناء المشاريع وتشغيل الأنظمة الحديثة وإدارتها بشكل مستدام، بما يضمن استدامة هذه المصادر ومعالجة النقص في الإمدادات المائية وإدارتها وفق أفضل المعايير الحديثة.وحضر الحفل، أمين عام سلطة المياه المهندس رامي أبو رواق، وأمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد ،وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة، والرؤساء التنفيذيين لشركة مياه الأردن/ مياهنا، وشركة مياه العقبة، وعدد من المسؤولين و ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و 150 شريكا للمشروع وشركات المياه والقطاع الخاص.(بترا)