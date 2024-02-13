إطلاق مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية

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تزامناً مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك، وتماشياً مع مسار عملية التحديث السياسي التي يقودها جلالته، يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مشروع "تمكين" لدعم المشاريع السياسية انطلاقاً من دوره كمؤسسة وطنية داعمة لجهود الدولة الرامية الى تشجيع المشاركة السياسية.وتقوم فكرة المشروع على تقديم الدعم المالي للمشاريع والأفكار والمبادرات التي تساهم في تعزيز وخدمة مشروع التحديث السياسي من خلال التشاركية بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.كما يهدف المشروع الى نشر الوعي السياسي المجتمعي وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مختلف جوانب الحياة السياسية وتحفيز بيئة العمل الحزبي والسياسي في المجتمعات المحلية، فضلا عن دعم البيئة المحفزة لإبراز القيادات الشبابية وتمكينها بأدوات المشاركة السياسية الفاعلة.ويستهدف المشروع مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في مجال التوعية السياسية، حيث ستحصل المشاريع المتأهلة على دعم مالي تتراوح قيمته بين 10 الى 35 الف دينار.وسيتمكن الراغبين بالتقدم للحصول على دعم مالي بتعبئة طلب التقدم من خلال الرابط : www.join.kafd.jo ، وذلك ضمن شروط ومعايير محددة في الفترة ما بين 13 شباط الجاري ولغاية 10 آذار المقبل.يشار الى ان مشروع "تمكين" يأتي مواصلة لسلسة المشاريع السياسية التي ينفذها الصندوق ضمن خطته البرامجية الهادفة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية.