إطلاق مشروع لتطوير معلمي المدارس الحكومية في الأردن

أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء بالتعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين مشروع تطوير معلمي المدارس الحكومية في الأردن، وبدعم من الحكومة الكندية.

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وبين وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، خلال الاجتماع الأول لاطلاق المشروع، بحضور الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات، ومدير التعاون في وزارة الشؤون الدولية في الحكومة الكندية سايمون سنوكسل، سعي الوزارة لتعزيز التعاون والشراكة مع كل الجهات الداعمة للتنمية المهنية للمعلمين وبناء قدراتهم.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين مخرجات التعلم من خلال البرامج التي تعزز التميز في التدريس في المدارس الحكومية في الأردن، معربًا عن شكره للحكومة الكندية لمساندتها ودعمها البرامج التطويرية التي تنفذها الوزارة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين الدكتور أسامة عبيدات أهمية هذا المشروع لمدارسنا ومعلمينا ومديري المدارس، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع الذي يستمر خمس سنوات يعود للتنسيق والدعم الكبير من وزارة التربية والتعليم.

وأعرب عن شكره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، وإدارة الإشراف والتدريب التربوي في تنفيذ هذا المشروع، والحكومة الكندية لدعمها القطاع التعليمي في المملكة.

بدوره، أعرب مدير التعاون في وزارة الشؤون الدولية في الحكومة الكندية سايمون سنوكسل عن سعادته بإطلاق المشروع، مشيدًا بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات التعليمية.



وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين التربويين في الوزارة، عرض ومناقشة أهداف المشروع، وخطتة التنفيذية، وما تم انجازه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عرض لبرامج: الدبلوم المهني في التعليم، والدبلوم المهني في القيادة التعليمية المتقدمة، والإبتكار والريادة في التعليم، وشبكات المدارس، ومساقات قصيرة، إضافة إلى مهارات القيادة للمعلمات الإناث.