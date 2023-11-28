إطلاق وثيقة تعهد لتمكين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة

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أطلقت شبكة المجتمع المدني للاجئين والنازحين في الأردن اليوم وثيقة تعهد لتمكين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لزيادة قدرتهم على التكيف والاعتماد على الذات.حيث تعمل شبكة المجتمع المدني للاجئين والنازحين في الأردن على توسيع مجال الحماية والمساعدة للنازحين واللاجئين بطريقة أكثر فعالية وشمولاً ودعم المجتمعات المُضيفة للاجئين، بالشراكة مع الجهات الإنسانية والتنموية ذات العلاقة، وتتألف الشبكة من 28 عضواً، يمثلون عدة قطاعات انسانية وتنموية، وهي القطاع الاكاديمي، وقطاع مراكزالبحث، والقطاع الخاص، وقطاع المنظمات غير الحكومية والجمعيات، وقطاع الثقافة والفنون.وقد عملت الشبكة على إعداد وثيقة التعهد التي تضمنت مشاريع مقترحة تتعلق بتعزيز قدرة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على التكيف والاعتماد على الذات من خلال توفير فرص سبل عيش مستدام، اضافة الى دعم خدمات دعم التعليم والتعلم، وخدمات الحماية الشاملة، وتعزيز التنفيذ المبني على الأدلة لدعم قضايا اللاجئين وتقاسم المسوؤلية عبر منهجية عمل مشتركة بين الأطراف المعنية، وتتوافق وثيقة التعهد مع الالويات الوطنية الأردنية للاستجابة لأزمة اللجوء السوري ومع أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.وسيتم مناقشة وثيقة التعهد هذه ضمن فعاليات منتدى اللاجئين العالمي لعام 2023 الذي سيعقد الشهر المقبل في مدينة جنيف السويسرية وتشترك في عقد هذا المنتدى ست دول وهي: كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن والنيجر وأوغندا، وتشترك في استضافته حكومة سويسرا ومفوضية اللاجئين. حيث يعقد المنتدى كل أربع سنوات، وهو أكبر تجمع دولي في العالم حول اللاجئين. ويهدف التجمع لدعم التنفيذ العملي للأهداف المنصوص عليها في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين ويتيح المنتدى الفرصة للدول وأصحاب المصلحة للإعلان عن تعهدات ومساهمات ملموسة وتسليط الضوء على التقدم المحرز وتبادل الممارسات الجيدة، إضافة إلى الوقوف على التحديات والفرص المقبلة.وعلى صعيد متصل أطلق معهد غرب آسيا وشمال افريقيا (WANA) التابع للجمعية العلمية الملكية عضو شبكة المجتمع المدني للاجئين والنازحين في الأردن ورقة كسب تأييد حول إمكانية وصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة الى فرص سبل عيش وزيادة الاعتماد على الذات.-(وكالات)