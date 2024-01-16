إعادة بناء أولويات العرب أو الزوال؟

د. محمود أبو فروة الرجبي

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رغم أن “طوفان الأقصى” هز دولة الاحتلال، وتطلب الأمر منهم إعادة قراءة الواقع، ودراسة المتغيرات المستجدة للوصول إلى استخلاصات كي لا يقعوا مرة أخرى فيما حصل، فهي هزيمة بكل المقاييس التي تتبعها إسرائيل وغيرها، ومع ذلك، فإننا نحن العرب مطلوب منا إعادة بناء أولوياتنا في ظل الواقع الذي فرضته الحرب على غزة، وتداعياته الـمختلفة في العالم كله، فمقولة أن “العالم ما بعد طوفان الأقصى ليس ما قبله” صحيحة، وتحتاج منا جميعًا إلى وقفات لنصل إلى بر الأمان.ما حصل في غزة أثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا يمكن التعايش مع دولة الاحتلال – دون أن تكون أقوى منها-، وأن مفهوم السلام لديهم يختلف عما يفكر فيه العالم كله، فهم يريدون سلامًا مقابل سلام، وأمنا واستقرارًا، دون أن يقدموا للشعب الفلسطيني حقوقه، وبلا أي انسحاب، أو عودة لاجئين أو حتى التوقف عن القتل والإبادة، ويتوقعون دائمًا من الآخرين أن يقدموا لهم كل شيء مجانًا وبشيك على بياض، ولن يكون من السذاجة وصف إسرائيل بأنها تتصرف وكأنها طفل مدلل أفرط والداه في تربيته، فخرج بعيدًا عن الأخلاق، والقيم، والانضباط، والسلوكيات القويمة.أول أولويات العرب يجب أن تكون في مجال التركيز على البحث العلمي، فلا يمكن لنا أن ننكر أنه الطريق الأول للوصول إلى القوة، وبغيره سنبقى في ذيل الأمم، وهذا يؤدي بالضرورة إلى امتلاك القوة الاقتصادية، والعسكرية، وغيرها، وأعتقد أن الركون إلى القانون الدولي، والعلاقات مع الولايات الـمتحدة الأميركية، والغرب من أجل حمايتنا – نحن العرب – ضرب من المقامرة غير محسوبة النتائج، فلا يمكن لهذه الدول أن تحمي أي دولة لا تحقق لهم مصالحهم، وما دامت دولة الاحتلال قائمة على أرضنا، وبين ظهرانينا فنحن - أقصد العرب دولا وشعوبا – في خانة العداء لهم، وحتى لو قدمنا لهم كل ما يريدونه منا على طبق من ذهب، فمنطق الأشياء يقول إن القوة الذاتية هي التي تحافظ على الاستقلال، وتردع الآخرين عن مهاجمتك، ومن يعتمد على غيره في حمايته خاسر لا محالة، والـمسألة تكون مسألة وقت، لتنقلب المعطيات ضده.تاريخيًا تسود الحضارات العالم بجانبين: جانب القوة بما فيها العلم، والقوة العسكرية، والاقتصادية، والجانب الآخر الأخلاقي، ولما قبل العدوان الأخير على غزة، كان هناك شك في العالم أن الحضارة الغربية قامت فعًلا على الجانبين، ولكن ما حصل الآن في الواقع أثبت أن هناك جانبًا واحدا يحكم هذه الحضارة وهو القوة، لذلك، وفي ظل فائض القوة الذي يعيشه هذا العالم، فمن لا يمتلك ما يردع ذلك في حالة خطر دائم، وهذا ما يجب أن يركز العرب في تفكيرهم عليه، وما يلزم أن يبنوا عليه خططهم وتطلعاتهم المستقبلية.تتحدث الصيروة التاريخية عن استحالة استدامة حضارة تفقد الجانب الأخلاقي، ومن الواضح أن الحضارة الغربية ستصل إلى هذا الحد إذا لم تقم بإصلاح ذاتها، وتحترم البعد الأخلاقي في تعاملاتها، وهذا يمكن الحصول – حسب رأيي-، وإن كان أكثر الناس تفاؤلا لا يتحدث بذلك.ثاني أولوية في الوطن العربي هي التكامل ما بين الدول العربي، وتغليب المصلحة العامة للشعوب العربية على المصالح القطرية، وأن نعود إلى عروبتنا لتصبح المحرك الأول لنا، فحاصل قوتنا في ظل الظروف الحالية صفر، ولا أعتقد أن حلم الوحدة العربية – ولو بأي شكل أو صيغة – بعيدة المنال، لو تعاملنا بالمصلحة – قبل الـمشاعر- فإنها ستقودنا إلى ذلك بلا شك، فالعروبة أصبحت حاجة قبل أن تكون حلمًا.وطننا العربي الكبير ثري ومتنوع، وشعوبنا العربية كذلك متنوعة وتضم في داخلها أعراقا متعددة، وديانات مختلفة، وفسيفساء جميلة يمكن أن تشكل إذا ما استغلت جيدًا قوة قائمة على الاختلاف.ثالث أولويات الوطن العربي هي تطوير الجوانب الإيجابية في ثقافتنا – وهي كثيرة-، والتركيز على جوانب الصدق، والعمل، والنـزاهة، لنصل إلى بيئات أفضل حاضنة للاستثمارات والإبداع، وقادرة على تفجير الطاقات الكامنة عند المبدعين.لدينا أولويات كثيرة في وطننا العربي الكبير، لها علاقة بإعادة ترتيب بيتنا العربي الداخلي، وخاصة في مجال إعطاء الشباب فرصة أكبر في التعبير عن أنفسهم، وبالـمشاركة الفاعلة في صناعة الحاضر والـمستقبل، وفوق ذلك، إطلاق الحريات الـمسؤولة، مترافقة مع بناء عقل عربي جمعي يتعامل مع الحرية بمنطق بعيد عن القفز في الهواء، وتعريف اعدائنا سواء كانوا دولا، أو تصرفات، أو سلوكيات، أو طرق تفكير، أو تطبيقات خاطئة لقوانين أو تعليمات أو ما شابه.ذلك كله ليس سهلًا، ولكنه لا يدخل في باب المستحيل. لدينا في الوطن العربي الكثير لنعمله كي نضع تطورنا على سكة حياتنا، وإلا فإننا سنبقى في مكاننا، ولا نحدث النمو الحقيقي في مختلف المجالات، فنسد الأفق في وجه الجيل الجديد، ووقتها سنترك أنفسنا وشبابنا لقوى قد تأخذنا وتأخذهم إلى الـمجهول– لا سمح الله-.العرب يحبون الحياة، ويسعون إلى الأفضل، ولكن للأسف فإن هناك قوى عالمية لا تريد لهم التطور، وفي الوقت نفسه لديهم بعض السلوكيات، والمعطيات التي تكبح تقدمهم للأمام، ويمكن بتعاون الجميع، وتكاملهم، وتغيير طريقة تفكيرهم، وإعادة بناء واقعهم أن نصل إلى ما نريد.