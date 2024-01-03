الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
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إعادة تأهيل الجسور والعبارات في طريق البحر الميت

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إعادة تأهيل الجسور والعبارات في طريق البحر الميت
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، يوم الأربعاء، طريق البحر الميت والجسور والعبارات القائمة والتي خضعت لمشروع إعادة تأهيل مؤخرا استعدادا لموسم الشتاء.اضافة اعلان

واطلع أبو السمن على الأعمال المنفذة والهادفة إلى رفع كفاءة الطريق والمنشآت الخرسانية ضمن طريق البحر الميت/وادي عربة حيث تم تنفيذ جسر خرساني جديد وصيانة مداخل ومخارج الجسور والبالغ عددها 8 جسور، إضافة لتنفيذ أعمال حمايات لمداخل ومخارج العبارات لواقعة على طريق البحر الميت والبالغ عددها (168) عبارة، وتم تنفيذ أعمال حماية طارئة غرب جسر الموجب لحمايته من الانجرافات ومعالجة الهبوط الحاصل جنوب جسر الموجب، إضافة لتنفيذ أعمال السلامة العامة (دهان/حواجز حديدية/عواكس/شبك معدني/حواجز خرسانية).

كما اطلع أبو السمن على طريق الشونة الجنوبية/تقاطع الرامة/تقاطع الكفرين والذي تم إنهاء العمل فيه واستلامه منذ منتصف العام الماضي، حيث تضمنت الأعمال توسعة وصيانة طريق الشونة الجنوبية تقاطع الكفرين ليصبح بأربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية، إضافة إلى عبارات صندوقية وعبارات أنبوبيــة ومناهــل تصريــف ميـاه الأمطــار وحواجـــز معدنيــة وإنشــاء جداران وأقفاص جابيــون لحماية الطريق.


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