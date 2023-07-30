إعلان الفائزين بانتخابات مجلس شباب 21

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أعلن مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة، نتائج انتخابات مجلس شباب 21 للدورة الحالية، التي جرت أمس السبت بمشاركة 46314 مقترعا.وبلغ عدد المترشحين للانتخابات 60 موزعين على كافة الالوية التابعة لمحافظة اربد، وكانت نسبة الإناث المترشحات للانتخابات 48% من مجموع المترشحين لاختيار 18 مرشحا من بينهم لملء مقاعد المجلس.وتوزع الفائزين بمقاعد المجلس مناصفة بين الذكور والاناث.وبحسب مدير عام المركز المهندس عامرابو دلو تبين بلغت نسبة المقترعات الإناث 44.3 % من مجموع المقترعين وكانت الفئة العمرية 21-24 الأكثر مشاركة بالاقتراع.ولفت ابو دلو إلى أن المرشحين الذين لديهم انتماءات حزبية بلغ 18 بالمئة من المرشحين، فاز منهم 6 مرشحين.وأكد أن نسب التصويت الشبابية خلال العملية الانتخابية كانت مميزة ويمكن البناء عليها لتعزيز المشاركة السياسية للشباب، داعيا إلى تشجيع مشاركة الشباب السياسية من خلال إدماجهم مع صناع القرار وأعضاء المجالس المنتخبة سواء البرلمان أو مجالس المحافظات او المجالس البلدية.وفي هذا السياق، دعا مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة المترشحين والمترشحات للانتخابات النيابية القادمة إلى أهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمخاطبة القواعد الانتخابية وإيصال البرامج الانتخابية، وتطوير الخطاب الرقمي مع الجمهور المستهدف بما ينسجم مع التطلعات والأولويات الوطنية، ويسهم في تحقيق أوسع مساحة ممكنة من الوصول للناخبين والناخبات لتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات.وأعلن المركز أنه سينشر كافة النتائج التفصيلية المتعلقة بالعملية الانتخابية من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.إلى ذلك، تابع محافظ اربد رضوان العتوم عملية الاقتراع ومراحلها المختلفة.وثمن جهود مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة كمؤسسة مجتمع مدني تعنى بتعزيز المشاركة السياسية للشباب في مختلف دوائر صنع القرار والمجالس المختلفة باعتبارهم محور العملية التنموية بابعادها الشمولية والمستدامة.(بترا)