الأربعاء 14 شباط 2024
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إعلان حالة الطوارئ للتعامل مع الحالة الجوية

الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء
وزارة الإدارة المحلية تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء
 أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ في غرف طوارئ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة أعتبارًا من يوم غد الأربعاء للتعامل مع الحالة عدم الجوية التي تؤثر على المملكة ويرافقها هطولات مطرية غزيرة مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بناءً على التحذيرات والنشرات والتوقعات الجوية من قبل دائرة الأرصاد الجوية للحالة الجوية ".اضافة اعلان
وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية في المملكة.
وأهاب العدوان بالمواطنين على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف وأماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامتهم وفي حال أي طارئ بخصوص الحالة الجوية عدم التردد بالاتصال مع غرفة الطوارىء الرئيسية في الوزارة على أرقام الهواتف :.
( 4641393 06 مقسم، أو 4622372 06 مباشر، و فاكس رقم 4652269 06 )، و عن طريق منصة تواصل ( https://tawasol.mola.gov.jo ) للإبلاغ و إرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية والتي تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
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