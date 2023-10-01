الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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إعلان موعد تقديم طلبات القبول لأبناء الأردنيات

إعلان موعد تقديم طلبات القبول لأبناء الأردنيات
إعلان موعد تقديم طلبات القبول لأبناء الأردنيات
 تعلـن وحــدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2 – 10 –2023 وحتى الساعة (12) الثانية عشرة مساء يوم الأربعاء    الموافـــق  4 – 10 – 2023، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة/ قسم البكالوريوس على الرابط التالي : www.admhec.gov.jo  ، حيث يقوم الطالب (المحقق لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2023)، أو الدورة التكميلية (2022) فقط)، بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) ديناراً أردنياً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، وحسب رقم الدفع الإلكتروني الذي يظهر للطالب بعد تخزين طلبه.اضافة اعلان
شـــروط الاستفــادة من المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات:
 1)  أن يكــون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيــات والصــادرة عن دائرة الأحوال المدنيـــة.
2) أن يكون الطالب من المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية  لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2023)، أو الدورة التكميلية (2022) فقط.
 بعد الدخول إلى برمجية تقديم طلبات الالتحاق يقوم الطالب بإدخال البيانات الآتية:
• الرقم المتسلسل في البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات.
• رقم الجلوس والدورة في شهادة الدراســة الثانويـــة العامــة.
• الرقم الوطني, ومكـــان ورقم القيـــد للأم الأردنيـــة.
ملاحظة هامة:
1)  يستثنى من قبول الطلبة أبناء الأردنيات الطلبة المرشحون للقبول في قائمة المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات (أبناء قطاع غزة).
2) يتم قبول الطلبة أبناء الأردنيات حسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام الحالي (2023-2024)، والتي تم إعلانها على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد.
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