الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان نتائج القبول لطلبة الدورة التكميلية 2024

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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط لطلبة الدورة التكميلية 2024، والذين تم ترشيحهم للقبول بداية الفصل الثاني للعام الجامعي 2023-2024.اضافة اعلان
وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم، كما سيتم نشر نتائج الترشيح إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024 على الموقع الإلكتروني للوحدة على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo ، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة.
وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، وذلك لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات/ الكليات.
وأضاف الخطيب بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من مساء اليوم الخميس الموافق 8-2-2024 وحتى الساعة (3) الثالثة من عصر يوم الأحد الموافق 11-2-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة البكالوريوس بلغ (7461) في حين بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول (3417) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها وتسديد رسم تقديم الطلب لمرحلة الدبلوم المتوسط (4943) طلب في حين بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول (3548) طالباً وطالبة.
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