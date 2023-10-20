الجمعة 20 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
أخبار محلية
الجمعة 20 تشرين الأول 2023
11:27 ص
إغلاق جسر الملك حسين الجمعة والسبت
إغلاق جسر الملك حسين الجمعة والسبت
أعلنت مديرية الأمن العام عن سيتم إغلاق جسر الملك حسين اليوم امام حركة المسافرين والشحن من الطرف الاخر في الساعه 12 ظهرا اليوم على ان يغلق بشكل تام ليوم الغد السبت .
اضافة اعلان
مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر .
Copy
اقرأ أيضا
الأمن: لا تجمعات عند الحدود
منذ 4 دقيقة
أردنيون من وسط عمّان: نموت وتحيا فلسطين (صور وفيديو)
منذ 16 دقيقة
أجواء معتدلة وارتفاع قليل على الحرارة السبت
منذ3 ساعة
جمعية غرب وشمال عمان الصناعية تستنكر جرائم الحرب والعدوان الغاشم على غزة
منذ19 ساعة
إعادة تشكيل مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (اسماء)
منذ20 ساعة
إطلاق مشروع تطوير تجمع الإستشفاء والتعافي التابع لجايكا اليابانية
منذ21 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الأمن: لا تجمعات عند الحدود
أخبار محلية
|
منذ 3 دقيقة
أردنيون من وسط عمّان: نموت وتحيا فلسطين (صور وفيديو)
أخبار محلية
|
منذ 16 دقيقة
محال تجارية تعلن الحداد على شهداء غزة (صور)
الاقتصاد المحلي
|
منذ 22 دقيقة
أمنية تتبرع بـ 50 ألف دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
شركات وأعمال
|
منذ 35 دقيقة
إغلاق جسر الملك حسين الجمعة والسبت
أخبار محلية
|
منذ 49 دقيقة
كنائس فلسطين: استهداف كنيسة القديس برفيريوس بغزة جريمة حرب
العرب والعالم
|
منذ2 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
مكرم الطراونة يكتب: أخي الشهيد.. رسالتك وصلت
مكرم أحمد الطراونة
|
اليوم
كن غزيا
نادر رنتيسي
|
اليوم
ازدواجية ونفاق المواقف الغربية تجاه الحقوق الفلسطينية
أحمد عوض
|
اليوم
ترجمات
فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين
ترجمات
|
منذ21 ساعة
نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة
ترجمات
|
18 تشرين الأول 2023
الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية
ترجمات
|
18 تشرين الأول 2023
هل يمكن تدمير "حماس"؟
ترجمات
|
17 تشرين الأول 2023
لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟
ترجمات
|
16 تشرين الأول 2023
كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة
ترجمات
|
16 تشرين الأول 2023