إغلاق جسر الملك حسين الجمعة والسبت

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أعلنت مديرية الأمن العام عن سيتم إغلاق جسر الملك حسين اليوم امام حركة المسافرين والشحن من الطرف الاخر في الساعه 12 ظهرا اليوم على ان يغلق بشكل تام ليوم الغد السبت .مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر .