الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين والشحن

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جسر الملك حسين
أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم امام حركة المسافرين والشحن من الطرف الاخر بعد السماح ل 1500 مسافر فقط بالمغادرة .

واكدت إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.اضافة اعلان

مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر .
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