الخميس 12 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
أخبار محلية
الخميس 12 تشرين الأول 2023
8:36 ص
إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين
جسر الملك حسين
أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين اليوم امام حركة المسافرين والشحن من الطرف الاخر بعد السماح ل 1250 مسافر فقط بالمغادرة .
مشيرة إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.
اضافة اعلان
مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص اوقات عمل الجسور والمعابر .
جسر الملك حسين
Copy
ذات صلة
مديرية الأمن العام تعلن مواعيد حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين
09 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
طقس خريفي معتدل حتى السبت
منذ2 ساعة
الصفدي يعتذر عن تقبل التهاني بسبب الأوضاع في غزة
منذ16 ساعة
التربية وجود للرعاية العلمية يعلنان نتائج مسابقة "سنبلة"
منذ18 ساعة
الصفدي رئيسا للنواب
منذ18 ساعة
جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميّز التربوي تستلم (6694) طلب ترشيح لدورة عام 2023/2024
منذ21 ساعة
معهد الشرق الأوسط للإعلام يدين استهداف الصحفيين في غزة
10 تشرين الأول 2023
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
إغلاق جسر الملك حسين اليوم أمام حركة المسافرين
أخبار محلية
|
منذ 57 دقيقة
ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى 220
دولي
|
منذ1 ساعة
كيف خطط القائد السري لحماس محمد الضيف للهجوم على "إسرائيل"؟
دولي
|
منذ1 ساعة
بلينكن قبيل توجهه إلى "إسرائيل": سنحميها اليوم وغدا وكل يوم
دولي
|
منذ2 ساعة
طقس خريفي معتدل حتى السبت
أخبار محلية
|
منذ2 ساعة
شن غارات جوية واسعة على غزة
العرب والعالم
|
منذ4 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
أمريكا..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
تسليح الأردنيين
موفق ملكاوي
|
اليوم
إبداع المقاومة أم فشل العدو
سائد كراجة
|
اليوم
نمو ولكن!
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الكلفة الاقتصادية لحرب غزة
رعد التل
|
اليوم
مصر والأردن.. المخطط واحد
سميح المعايطة
|
اليوم
ترجمات
لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة ؟
ترجمات
|
منذ12 ساعة
الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية
ترجمات
|
22 آب 2023
الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"
ترجمات
|
10 تشرين الأول 2023
أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي
ترجمات
|
10 تشرين الأول 2023
لماذا تفشل الحركات الجماهيرية
ترجمات
|
09 تشرين الأول 2023
وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية
ترجمات
|
08 تشرين الأول 2023