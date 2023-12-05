إغلاق مستودع يحوي 238 تنكة زيت مغشوش في عمان

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أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من خلال فرقها الرقابية مستودعا لزيت الزيتون في العاصمة عمان.وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن الإغلاق جاء بناء على الكشف على المستودع بالتعاون مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة، وعلى ضوء نتيجة فحص الزيت التي أثبتت غش زيت الزيتون، فضلا عن رصد مخالفات تؤكد ممارسة عملية الغش بما في ذلك ضبط خزان وعبوات تحتوي على آثار وبقايا زيت نباتي.وأضاف مهيدات، أنه تم حجز كامل كمية زيت الزيتون التي ضبطت داخل المستودع، والتي بلغت 238 تنكة لغايات إتلافها أصوليًا، كما ستباشر المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على المستودع.يشار إلى أن المؤسسة تواصل تنفيذ الحملة التوعوية والرقابية الموسمية الخاصة بتتبع زيت الزيتون والرقابة على سلسلة تداوله، وتنفذ جولاتها التفتيشية الدورية على منشآت إنتاج وبيع زيت الزيتون لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، وإجراء الفحوصات السريعة عشوائيا في الميدان للكشف عن الغش، واتخاذ الإجراءات اللازمة أصوليًا في حال وجود أية مخالفات.ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo، وعبر تطبيق (الواتس أب) على الرقم 0795632000.--(بترا)