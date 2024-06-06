 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إغلاق 94% من الشكاوى والملاحظات خلال أيار الماضي

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سيارة نظافة تابعة لأمانة عمان

أظهر تقرير دائرة خدمة الجمهور في أمانة عمان، أن 2257 شكوى وملاحظة وردت خلال الشهر الماضي لمديريات الخدمات الإدارية في مناطق الأمانة.

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وقال المدير التنفيذي للخدمات الإدارية المهندس عبدالحميد عفيشات، أن الملاحظات والشكاوى كافة تم استقبالها عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية ومركز الاتصال الموحد (102 أو 117180).


وحسب مدير دائرة خدمة الجمهور سليمان البسطامي، بلغت نسبة إغلاق هذه الشكاوي والملاحظات 94 بالمئة، حيث توزع غالبيتها بين تراكم للنفايات وملاحظات في الشأن البيئي والصحي والمهن والابنية.

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