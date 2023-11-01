إقرار نظام الجودة لرياض الأطفال

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أقرت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم، نظام الجودة لرياض الأطفال.وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن النظام يأتي انطلاقًا من رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة 2016 – 2025 التّعليم من أجل الازدهار، ولتحقيق الرؤية الإصلاحيّة الرّامية إلى التّأكد من حصول جميع الأطفال على تعليم مبكّر عالي الجودة بحلول عام 2025.وأشارت إلى أن تطوير نظام الجودة لرياض الأطفال، يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز نظام الجودة لمرحلة رياض الأطفال، حيث جرى اعتماده لجميع مقدمي الخدمات / رياض الأطفال المرحلة الأولى والثانية الحكومية والخاصة.وبينت أن النظام تضمن توصيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال استراتيجيات تم صياغتها بعناية وبشكل محدد، بحيث يمكن رياض الأطفال الاسترشاد بها والعمل على تحسين الجودة في المدى القريب.ويتكون النظام من 6 مجالات؛ تتضمن عددا من جوانب ومؤشرات محددة تدل على جودة رياض الأطفال، وتعكس المؤشرات كلاً من الممارسات الفضلى وسياق نظام التعليم الأردني، وتتمثل الجوانب بـ (الإدارة والقيادة، البيئة، المناهج والمواد التعليمية، المعلمة، تعلم الأطفال، التقويم والشراكات).