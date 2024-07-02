 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إلقاء القبض على مصوّر وناشر فيديو حادث الدهس في شارع الأردن

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على إثر انتشار فيديو مسيء أظهر اللحظات الأولى لحادث مروري ودهس لثلاثة أحداث في منطقة شارع الأردن توفي حدثان على إثره فيما الثالث ما زال قيد العلاج، باشروا التحقيق لتحديد هوية مصوّر وناشر الفيديو الذي خرق القانون والأعراف وأساء للمتوفين والمصاب بالحادثة من أطفال وذويهم، وأظهرهم بتلك الصورة التي لا يحق لأحد تحت أيّ ظرف إظهارهم بها .اضافة اعلان

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وبعد إجراء التحقيقات الفنّيّة تمكّن المحقّقون في الوحدة من تحديد هوية مصوّر وناشر المقطع وأُلقي القبض عليه وأجريت التحقيقات كافّة الفنيّة والإلكترونية الخاصّة بالواقعة التي أثبتت تصويره ونشره للفيديو . 

وستتم إحالته للقضاء عن تهم: -الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة( من خلال الاعتداء على الحق في الصورة) ومخالفة أحكام المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية من خلال استخدام منصّة تواصل اجتماعي أو نظام معلومات لنشر ما يحرص الشخص على عدم إظهاره ومخالفة قانون العقوبات من خلال الامتناع عن تقديم الإغاثة لشخص والانشغال بتصويره عوضاً عن الاتّصال بالدفاع المدني .
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
668403112f669

عبور 50 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية إلى غزة

منذ1 ساعة
0e3c78ad-dbab-43e5-bc0d-423f6b8fdaa3

ولي العهد يعزي بوفاة نجل شقيق رئيس هيئة الأركان المشتركة

منذ1 ساعة
1696620576170

الخريشة: المفرق الأعلى انتسابا للأحزاب والحكومة لا تتدخل في الانتخابات

منذ4 ساعة
آراء متباينة لطلبة التوجيهي لامتحان الرياضيات

طلبة عن الورقة الثانية للرياضيات: مرتاحون وراضون

منذ5 ساعة
5159e7b3-6244-47ee-8ea3-c5a4d550094b

مركزي "الميثاق الوطني" يتبنى استراتيجية عمالية للمجلس التنفيذي في "نقابات العمال"

منذ23 ساعة
2ff5ce6e-4d0d-4f3b-9db1-080b73030a46

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي ذوي الشهيد الفوارس

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سردية الرفاعي في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

الاحتلال.. التطرف سيد الموقف

محمود خطاطبة |اليوم

الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي ودوره الفتاك في غزة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين نشرة وزارة المالية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

طوفان ترامب القادم

د.منذر الحوارات |اليوم

عقلنة الحوار العام مصلحة عليا

تمارا خزوز |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات | منذ22 ساعة
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات | منذ22 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات | منذ22 ساعة
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
قصة أردنية

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy
 