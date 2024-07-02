إلقاء القبض على مصوّر وناشر فيديو حادث الدهس في شارع الأردن

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وبعد إجراء التحقيقات الفنّيّة تمكّن المحقّقون في الوحدة من تحديد هوية مصوّر وناشر المقطع وأُلقي القبض عليه وأجريت التحقيقات كافّة الفنيّة والإلكترونية الخاصّة بالواقعة التي أثبتت تصويره ونشره للفيديو .وستتم إحالته للقضاء عن تهم: -الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة( من خلال الاعتداء على الحق في الصورة) ومخالفة أحكام المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية من خلال استخدام منصّة تواصل اجتماعي أو نظام معلومات لنشر ما يحرص الشخص على عدم إظهاره ومخالفة قانون العقوبات من خلال الامتناع عن تقديم الإغاثة لشخص والانشغال بتصويره عوضاً عن الاتّصال بالدفاع المدني .