إليكم ما حملته 6 أيام من الأمطار على الأردن

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صرح مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب أن المملكة خلال الفترة (23-28) من شهر كانون الثاني في مربعينية الموسم الحالي 2023/2024 قد شهدت هطولاً للأمطار على شمال ووسط المملكة.وتركزت هذه الهطولات على المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، كانت غزيرة على فترات مما أدى الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في هذه المناطق، وقد سجلت محطة رصد جوي السلط اعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى بلغ 111.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 22% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الحسين بمجموع مطري بلغ 77.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 16% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 72.7 ملم والذي يشكل ما نسبته 14% من معدلها الموسمي العام.وأفاد آل خطاب بأن محطة رصد جوي راس منيف قد سجلت اعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية بلغ 107.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 18% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي اربد بمجموع مطري بلغ 68.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 15% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الباقورة في الاغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 54.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 14% من معدلها الموسمي العام.وأضاف آل خطاب أن المناطق الوسطى الشرقية قد سجلت محطة جوي رصد مطار الملكة علياء الدولي اعلى مجموع مطري بلغ 26.9 ملم والذي يشكل ما نسبته 18% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الزرقاء بمجموع مطري بلغ 20.2 ملم والذي يشكل ما نسبته 16% من معدلها الموسمي العام، فيما سجلت محطة رصد جوي المفرق اعلى هطول مطري في المناطق الشمالية الشرقية بمجموع مطري بلغ 21.1 ملم والذي يشكل ما نسبته 14% من معدله الموسمي العام،اما في المناطق الجنوبية الغربية فقد سجلت محطة رصد جوي الربة اعلى مجموع مطري بلغ 44.8 ملم والذي يشكل ما نسبته 14% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي الشوبك بمجموع مطري بلغ 16.2 ملم والذي يشكل ما نسبته 7% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي القطرانة بمجموع مطري بلغ 10.9 ملم والذي يشكل ما نسبته 11% من معدله الموسمي العام.