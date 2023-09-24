إنجاز أردني.. مجلة بريطانية تنشر بحثا للطالب محمد كاشور حول الطاقة في أوروبا (رابط)

وفي التفاصيل قال طالب الدكتوراة محمد كاشور في حديث لـ"الغد"، إن بحثه يستهدف بعض سياسات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بموضوع الانتقال العادل للطاقة؛ مثل تطبيق نظام تبادل انبعاثات الغازات "الدفيئة" على القطاع السكني لدول الاتحاد في المستقبل القريب، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الكهرباء والغاز على المستهلكين.
وأردف كاشور " إن البحث يوضح الانقسام الاقتصادي والاجتماعي بين دول الاتحاد الأوروبي بالغرب والشمال، مما يؤثر بشكل كبير على كميات الطاقة المستهلكة في هذه الدول، حيث إن معدلات استهلاك الطاقة في دول الغرب والشمال أعلى منها في دول الشرق و الجنوب؛ مما يجعل تطبيق نفس السياسات على جميع الدول غير عادل".
ويوصي البحث بحسب الباحث، بمعالجة مشكلة اللامساواة بالطاقة، ويقدم الآثار المترتبة على النظريات التي تتناول هذا الموضوع مثل، "الانتقال العادل" و"عدالة الطاقة".
في السياق ذاته بيّن كاشور، أن نشر البحث في مجلة علمية عالمية يتطلب معايير مختلفة منها؛ موضوع البحث وعلاقة بنطاق (scope) المجلة، الدقة العلمية واللغوية، الموضوعية، المنهجية العلمية المستخدمة.
ومن ثم يعرض على لجنة تحكيم في العادة تتكون من أساتذة الجامعات المتخصصين بالمجال، وبعد تقييمه لمدة تتراوح من ثلاث شهور إلى سنة يتم اختيار البحث.
وأعرب كاشور عن سعادته بنشر بحثه في مجلة (Energy Policy)، التي تعدّ مرجعية مهمة للطلبة في مختلف أنحاء العالم، ونسبة تأثيرها في مجالها تتجاوز الـ9%،
يشار إلى أن كاشور تخرج من الجامعة الأردنية بتخصص هندسة ميكانيك، وأكمل دراسة الماجستير بالإدارة والاقتصاد في هنغاريا.
وحاليا يستكمل دراسة الدكتوراة في الاقتصاد تخصص (الاقتصاد العالمي و الإقليمي و بالتحديد باقتصاديات الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي)
ويطمح كاشور لاستكمال دراسة الدكتوراة للعمل في المجال الأكاديمي، ونشر الأبحاث العلمية.
رابط البحث العلمي: