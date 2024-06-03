ابتداءً من اليوم.. "الترخيص" يوسّع خدماته بعد ساعات الدوام الرسمي في حدائق الحسين

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وتأتي إطلاق هذه الخدمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وأمانة عمان الكبرى والاتحاد العام لشركات التأمين، لتكون إحدى الخدمات التابعة لمركز الخدمات الحكومي الشامل في عمّان.وتعد إطلاق هذه الخدمة في العاصمة بداية لتوسيعها في عدد من محافظات ومناطق المملكة بحسب الدراسات والحاجة لها.ويشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدم معظم خدمات الترخيص من : (فحص فنّي وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها من الخدمات).