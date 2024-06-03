 
الإثنين 03 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ابتداءً من اليوم.. "الترخيص" يوسّع خدماته بعد ساعات الدوام الرسمي في حدائق الحسين

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حافلات الترخيص المتنقل في حدائق الحسين اليوم
معظم خدمات الترخيص والفحص الفنّي تقدّمها محطة الفحص المتنقل من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً داخل الحدائق 

أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات ترخيص وفحص فني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي، حيث ستقدم تلك الخدمات من خلال محطة الترخيص المتنقل في حدائق الحسين في العاصمة من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً يومياً باستثناء يومي الجمعة والسبت.اضافة اعلان

وتأتي إطلاق هذه الخدمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وأمانة عمان الكبرى والاتحاد العام لشركات التأمين، لتكون إحدى الخدمات التابعة لمركز الخدمات الحكومي الشامل في عمّان.

وتعد إطلاق هذه الخدمة في العاصمة بداية لتوسيعها في عدد من محافظات ومناطق المملكة بحسب الدراسات والحاجة لها. 

ويشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدم معظم خدمات الترخيص من : (فحص فنّي وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها من الخدمات).
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