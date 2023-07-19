الأربعاء 19 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ابو السمن: طريق البكالوريا على سلم أولويات "الأشغال" لأهميته الاقتصادية والاجتماعية

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وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير النقل، المهندس ماهر ابو السمن- (الأول من اليمين)
قال وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير النقل، المهندس ماهر ابو السمن ان مشروع توسعة شارع البكالوريا الفحيص من أولويات عمل الوزارة نظرا لأهمية الطريق الذي يربط العاصمة عمان بمدينتي الفحيص وماحص اللواتي تضمان عددا من المنشئات الحيوية التعليمية والصحية اضافة الى المواقع السياحية الهامة. اضافة اعلان
وأكد أبو السمن خلال جولة ميدانية بمدينة الفحيص بمحافظة البلقاء  التقى خلالها رئيس بلدية الفحيص عمر عكروش، حرص الوزراة على انجاز المشروع الى جانب المشاريع الأخرى التي تنفذها الوزارة في المنطقة.

وقال  أن الوزارة تتابع كافة المشاريع التابعة لها، وترصد كافة الملاحظات وتتحقق منها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

واوعز ابو السمن للمعنيين في الوزارة بضرورة العمل السريع لدراسة افضل الحلول لمعالجة المعضلات المرورية في مدينة الفحيص على الطرق التي تربطها بمحافظة العاصمة ومدينتي السلط والفحيص، واعداد المخططات اللازمة لطرح عطاء الجدران الاستنادية حيثما تطلب باقرب فرصة لاهميتها في تنفيذ توسعة الطريق ونظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية التي تتمتع بطبوغرافية جبلية تستدعي مراعاة خاصة للحفاظ على السلامة العامة وضمان ديمومة الطرق.

بدوره استعرض رئيس البلدية، خلال اللقاء ، مشروع الجدار الاستنادي على طريق البكلوريا الذي فرغت البلدية من تجهيزه بعد استملاك المنازل المحادية تمهيد لهدمها والبدء ببناء الجدران اللازمة بالتعاون مع الوزارة مثمنا جهود وزارة الاشغال العامة و الإسكان لتعاونها المستمر و دعم البلدية .
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