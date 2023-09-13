اتحاد الجامعات العربية يشارك في المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة

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شارك امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في فعاليات المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالى والتنمية المستدامة الذي عقد في مصر اخيرا بعنوان "دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" .واكد سلامة خلال المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية أهمية العمل العربى المشترك لتلبية أهداف التنمية التى تحتاجها المجتمعات العربية.ودعا سلامة وفق بيان صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الى عقد الشراكات بين المؤسسات العربية المتعددة لتعظيم جهودها في مواجهة التحديات المستجدة، خاصة في ظل ارتفاع البطالة بين الشباب، والتهديدات الصحية، وفقدان التنوع البيولوجى والكوارث الطبيعية.واشار إلى مركزية العلم فى مواجهة هذه المخاطر وحماية الكوكب، من خلال دور الجامعات فى إنتاج المعرفة والتكنولوجيا ونقلهما والتدريب والتأهيل للطلاب والخريجين فى مختلف المجالات، والاستعداد لتعاظم تأثير الثورة الرقمية على مستوى العمل.كما اشار سلامة الى توصيات المؤتمر العربى الأول للتنمية المستدامة، وضرورة تعميمها على الجامعات ووزارات التعليم العالى بالدول العربية، ومن بينها إنشاء وحدات للتنمية المستدامة بالجامعات العربية، وربط التعليم بالتنمية المستدامة، وتفعيل الشراكة بين الجامعات ومختلف مؤسسات المجتمع، وتبنى الجامعات لمشاريع تتماشى مع الاقتصاد الأخضر.وقدم عدد من رؤساء الجامعات العربية عروضًا حول تجارب جامعاتهم فى تحقيق التنمية المستدامة، ومتطلبات إدماج الجامعات العربية فى خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الجامعات العربية فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة.وعلى هامش فعاليات الافتتاح، سلم الدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية درعا تذكاريا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور الذي افتتح المؤتمر والى امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة .