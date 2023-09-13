الأربعاء 13 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

اتحاد الجامعات العربية يشارك في المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة

اتحاد الجامعات العربية يشارك في المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة
اتحاد الجامعات العربية يشارك في المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة

شارك امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في  فعاليات المؤتمر العربى الخامس حول التعليم العالى والتنمية المستدامة الذي عقد في مصر اخيرا بعنوان "دور الجامعات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" .اضافة اعلان
واكد سلامة خلال المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية أهمية العمل العربى المشترك لتلبية أهداف التنمية التى تحتاجها المجتمعات العربية.
ودعا سلامة وفق بيان صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الى عقد الشراكات بين المؤسسات العربية المتعددة لتعظيم جهودها في مواجهة التحديات المستجدة، خاصة في ظل ارتفاع البطالة بين الشباب، والتهديدات الصحية، وفقدان التنوع البيولوجى والكوارث الطبيعية.
واشار إلى مركزية العلم فى مواجهة هذه المخاطر وحماية الكوكب، من خلال دور الجامعات فى إنتاج المعرفة والتكنولوجيا ونقلهما والتدريب والتأهيل للطلاب والخريجين فى مختلف المجالات، والاستعداد لتعاظم تأثير الثورة الرقمية على مستوى العمل.
كما اشار سلامة الى توصيات المؤتمر العربى الأول للتنمية المستدامة، وضرورة تعميمها على الجامعات ووزارات التعليم العالى بالدول العربية، ومن بينها إنشاء وحدات للتنمية المستدامة بالجامعات العربية، وربط التعليم بالتنمية المستدامة، وتفعيل الشراكة بين الجامعات ومختلف مؤسسات المجتمع، وتبنى الجامعات لمشاريع تتماشى مع الاقتصاد الأخضر.
وقدم عدد من رؤساء الجامعات العربية عروضًا حول تجارب جامعاتهم فى تحقيق التنمية المستدامة، ومتطلبات إدماج الجامعات العربية فى خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الجامعات العربية فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وعلى هامش فعاليات الافتتاح، سلم الدكتور ناصر القحطانى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية درعا تذكاريا لوزير التعليم  العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور الذي افتتح المؤتمر  والى امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة .
البلدة القديمة في القدس

بجهد أردني.. "اليونسكو" تتبنى مشروع قرار حول البلدة القديمة في القدس وأسوارها منذ21 ساعة

الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا

الفايز يعزي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت ليبيا 12 أيلول 2023

Prison27

الحبس 3 سنوات لـ "فتى ملثم" أحرق مركبتين في مادبا 12 أيلول 2023

جانب من فيضانات ليبيا

الصفدي: الملك وجه بتقديم أي مساعدة تحتاجها ليبيا 11 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الصحة تؤكد ضرورة أخذ المطاعيم المقررة حسب البرنامج الوطني

الصحة تؤكد ضرورة أخذ المطاعيم المقررة حسب البرنامج الوطني

منذ 33 دقيقة
Prison27

براءة ستيني من هتك عرض وابتزاز طالبتي مدرسة في إربد

منذ1 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية للغد)

الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا والمغرب بخير

منذ2 ساعة
التفتيش البيئي

"الالتزام البيئي" ينفذ أكثر من 4000 جولةً تفتيش بيئي في 30 يومًا

منذ2 ساعة
صورة مجهرية لفيروس كورونا - (أرشيفية)

كورونا وحرب أوكرانيا سيرفعان التضخم في الأردن

منذ15 ساعة
مبنى إدارة التأمين الصحي في عمان-(أرشيفية)

%20 من الأسر غير مشمولة بتأمين صحي

منذ15 ساعة
افكار و مواقف

الانتخابات الأميركية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كيف سنتعامل مع الأزمات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أبعد من عقدة الطب.. قرار خاطئ تم إصلاحه

أحمد حمد الحسبان |اليوم

الرفوف أم المجتمعات أحق بأبحاثنا؟

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات | منذ15 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
 