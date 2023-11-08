اتحاد الجامعات العربية يشارك في مؤتمر اللغة العربية التاسع في دبي

اضافة اعلان

شارك امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة في فعاليات مؤتمر اللغة العربية التاسع الذي عقد في دبي اخيرا .وشهد المؤتمر الذي نظم تحت شعار "اللغة العربية في عصر التكنولوجيا والتحول الرقمي" واستمر يومين مشاركة واسعة من الخبراء والمتحدثين والأكاديميين المعروفين على مستوى العالم.وناقش المشاركون في المؤتمر وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم موضوعات تتعلق بتطوير اللغة العربية وتقنيات تعلمها في عصر التكنولوجيا الحديثة.وترأس امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة خلال فعاليات المؤتمر جلسة بعنوان " البحث العلمي ومعامل التأثير وتصنيف المجلات العلمية المحكمة في الدول العربية " شارك فيها عدد من الخبراء المختصين في مجال تصنيف المجلات العلمية المحكمة.وقال الدكتور سلامة إن مؤتمر اللغة العربية التاسع في دبي كان فرصة مهمة من أجل التوعية بأهمية اللغة العربية، وتطويرها وتقنيات التعلم فيها في ظل التكنولوجيا الحديثة والتحولات الرقمية. وكذلك للحفاظ على هذه اللغة الجميلة والتأكيد على مكانتها الرفيعة في التاريخ والثقافة العربية والإسلامية.وبين ان اتحاد الجامعات العربية ادرك بوقت مبكر أهمية تصنيف الجامعات العربية فأدرجه كمشروع رئيسي وهدف في خطته الاستراتيجية للفترة 2019-2030.واوضح ان نظام تصنيف الجامعات العربية الذي اعده الاتحاد يأخذ في الاعتبار مؤشرات التصنيفات الدولية وكذلك خصوصيات ومعايير ومتطلبات وتوقعات المجتمعات العربية والإقليمية .واكد سلامة ان الاتحاد إنشاء منصة المجلات العربية التي تصدرها الجامعات العربية سواء باللغة العربية أو باللغات الأجنبية.واشار الى ان هناك مجلات علمية عربية موجودة على منصة المجلات العربية التابعة للاتحاد يمكن لأي باحث عرض هذه المنصة عبر الإنترنت ، ما سيكون له تأثير كبير جدًا على التصنيف المستقبلي.وحضر فعاليات المؤتمر مديرة الادارة في الاتحاد لينا البيطار ومدير العلاقات العامة والاعلام بالاتحاد وهيب كراجة والدكتورة أمية مراد من اتحاد الجامعات العربية