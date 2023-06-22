الجمعة 23 حزيران 2023
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اتحاد العمال: إطلاق المرحلة الثانية من مركز "واعي"

اتحاد العمال: إطلاق المرحلة الثانية من مركز "واعي"
اتحاد العمال: إطلاق المرحلة الثانية من مركز "واعي"
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، عن انطلاق المرحلة الثانية من عمل مركز العمال للتوعية القانونية "واعي"، بهدف زيادة وعي العمال بحقوقهم القانونية ومسؤوليات أصحاب العمل تجاههم، وبدعم من السفارة النرويجية والسفارة السويدية.  اضافة اعلان

وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، اليوم الخميس، فإن المركز تم توسيع نطاق عمله في هذه المرحلة، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها، حيث تم شمول الاشخاص ذوي الإعاقة بالجلسات التوعوية التي ينفذها، وستكون بالتعاون مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يجري العمل على تصميم منصة إلكترونية تقدم جميع البيانات ذات العلاقة بقانوني العمل والضمان الاجتماعي، ومصادر للمعلومات حول الحقوق العمالية، والقضايا التي تعامل معها المركز، كما ستحوي المنصة سلسلة فيديوهات رقمية تشرح بطريقة مبسطة حقوق العمال المكفولة بموجب التشريعات.

وأوضح البيان، أن هذه المرحلة من مسيرة عمل "واعي" ستشمل إطلاق حملات إعلامية توعوية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة والشركاء. إلى جانب تقديم تدريب متخصص للنقابيين بهدف تعزيز قدراتهم لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في اتفاقيات العمل الجماعية التي يجري إبرامها مع أصحاب العمل في شتى النشاطات والقطاعات الاقتصادية.

وأضاف، "سيتم إجراء عملية تدقيق نوع اجتماعي على هيئات الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن، والنقابات العمالية ولجانها، بهدف تقييم مشاركة المرأة في العمل النقابي، ووضع الحلول لزيادة انخراطها ورفع مشاركتها النقابية".

وأوضح البيان، أن مركز واعي يسعى إلى تقديم المعلومة القانونية بأبسط الطرق الممكنة، من خلال الاتصال الهاتفي، مع المستشارة القانونية المختصة عبر الرقم (0770442244)، كما يقدم المساعدة القانونية اللازمة عبر شراكة تجمع الاتحاد العام مع مركز العدل للمساعدة القانونية في الحالات التي تتطلب السير بإجراءات قضائية. 

ويطلع المركز، وفق البيان، بدور مهم في حماية العمال/ات من الممارسات الخاطئة في بيئة العمل وشروطه، وتوعيتهم  بالحماية التي تقدمها النقابات العمالية، وإحالة الشكاوى والنزاعات للنقابة المختصة للسير في اجراءات الدفاع عن الحقوق العمالية وفق الإجراءات القانونية. كما سيعقد المركز العديد من الجلسات التوعوية، وأيام الارشاد الحر في عدد من محافظات المملكة.
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