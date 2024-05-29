اتحاد العمال يبحث أوجه التعاون والشراكة مع مشروع "شامل" للحماية الاجتماعية

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بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، مع المدير الفني لمشروع "شامل: المساعدة الفنية للحماية الاجتماعية الشاملة" ، ستيفن كيد، وفريق العمل المرافق له، أوجه التعاون والشراكة بهدف تنسيق الجهود ذات العلاقة بتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وتوسيع مظلة القطاعات العمالية التي تشملها.وحسب بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الاربعاء، حضر اللقاء، فريق العمل في "مسارات التنمية" (شركة بريطانية تنفذ المشروع بالتعاون مع شركاء وطنيين) وهم: خبيرة الحماية الاجتماعية ايموجين هولز، ومسؤولة الحماية الاجتماعية دشينا راج، وممثلة الشركة في الأردن خولة الوزني، إلى جانب رئيس مجلس إداراتها ستيفن كيد .واستعرض فريق العمل في الشركة آلية عمل مشروع "شامل"، والأهداف التي يعمل على تحقيقها لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام في الأردن، وأهمية المشروع في تصميم خدمات المساعدة والمعونة بما يناسب احتياجات الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.وثمن الفناطسة، جهود مشروع "شامل" ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية سيما للقطاعات العمالية الاكثر حاجة للدعم والحماية، موضحا أن اتحاد العمال يرحب بالتعاون والعمل المشترك، والانخراط بأنشطة المشروع، في سبيل تحقيق أهدافه بالشكل الذي ينعكس إيجابا على العمال ويعزز الحماية لهم، ويرتقي بمنظومة الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني.وبيّن الفناطسة، أن اتحاد العمال وبالتعاون مع المشروع، سيعمل على إطلاق ورشات عمل في شهر تموز المقبل، تتناول جوانب متنوعة بالحماية الاجتماعية، وقضايا متصلة بها، بهدف التوعية والتثقيف وتطوير معارف ومهارات العمال والنقابيين في هذا الإطار.وأشار البيان، إلى أن مشروع "شامل" أطلق في شهر آذار الماضي، تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، وتحت شعار"المضي قدمًا بأجندة مشتركة للحماية الاجتماعية"، بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، ويقود المشروع تحالف يضم شركة مسارات التنمية، بالتعاون مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وشركة دار الخبرة للاستشارات الإدارية.