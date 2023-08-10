الخميس 10 آب 2023
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اتفاقية تعاون بين "امفنت" و"مركز الأوبئة "

اتفاقية تعاون بين "امفنت" و"مركز الأوبئة "
اتفاقية تعاون بين "امفنت" و"مركز الأوبئة "
وقعت في المركز الوطني لمكافحة الاوبئة والامراض السارية اليوم الخميس اتفاقية تعاون بين المركز والشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية" امفنت.

وتشمل محاور الاتفاقية التعاون في تطوير برامج تدريبية في مكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وذلك في إطار تعزيز جهود الطرفين الهادفة إلى بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية بمختلف اختصاصاتهم.  اضافة اعلان
 
كما تنص الاتفاقية على التعاون في إعداد بروتوكولات صحية تهدف إلى تعزيز الاستعداد والجاهزية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والحد من انتشارها وتقليل آثارها وتقييم مدى فعاليتها في حماية مقدمي الخدمات الصحية. وتضمنت الاتفاقية كذلك تشكيل لجنة من الطرفين تتولى إعداد خطط العمل والسير في تنفيذ بنود الاتفاقية بما يتماشى مع الأهداف المؤسسية لكلا الطرفين.  
 
وقال رئيس المركز بالانابة الدكتور محمد اليحيى الذي وقع الاتفاقية نيابة عن المركز: " ان من شأن هذه الاتفاقية دعم جهود التنسيق بين الجهات العاملة في مجال الصحة العامة في المملكة وتعزيز العلاقة القائمة على التعاون في شتى المجالات ذات العلاقة".

واضاف " وسنسعى قريبا إلى وضع خطة عمل تمثل خارطة الطريق للوصول إلى الأهداف المنشودة من هذه الاتفاقية".
من جانبه قال ، المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت)،الدكتور مهند النسور الذي وقع الاتفاقية نيابة عنها، "تأتي هذه الاتفاقية لوضع إطار مؤسسي للروابط التي تجمعنا بالمركز والقائمين عليه، وتشكل محورا هاما من محاور الجهود المبذولة لتنسيق العمل بين الجهات المختلفة ذات العلاقة.

واضاف "نتطلع إلى مستقبل واعد لهذا التعاون خدمة لأهدافنا المشتركة في الاستجابة لاحتياجات قطاع الصحة العامة في المملكة".
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