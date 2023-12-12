اتفاقية تمويلية بـ 15 مليون دولار لتأمين حوالي 12 مليون متر مكعب سنويا

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رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود توقيع اتفاقية دعم وتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وقعتها كل من مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية السيدة ليزلي ريد والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران بقيمة 15 مليون دولار امريكي وبمساهمة ذاتية من شركة مياهنا بمبلغ 4.5 مليون دولار لتأمين نحو 12 مليون متر مكعب إضافية ، ضمن حزمة المشاريع التمويلية التي تقدمها الحكومة الامريكية لرفع كفاءة مصادر المياه وخفض الفاقد بقيمة تزيد على 700 مليون دولار امريكي ، وحضر توقيع الاتفاقية أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة ومدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الأمريكية الدولية السيد أندرو ماكين والوفد المرافق له وعدد من موظفي قطاع المياه .وزير المياه والري قال انها استمرار لتنفيذ استراتيجية قطاع المياه في ظل تزايد التحديات المائية وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر، وانخفاض التخزين في السدود خاصة سد الوحدة الذي يعد من اكبر السدود المائية في المملكة حيث يعمل قطاع المياه بكل جد لتأمين مصادر مائية جديدة من خلال إيجاد مصادر جديدة وتوفير هذه الكميات للاستخدامات المختلفة.وأضاف أبو السعود ان هذه الاتفاقية ستعمل على توفير كميات مياه إضافية من خلال حفر عدد من الابار لتأمين الاحتياجات المائية على المدى الاني والمتوسط كحلول عاجلة لحين استكمال العمل في خطط قطاع المياه في تأمين مصادر مائية مستدامة طويلة الأمد حيث سيتم حفر مجموعة من ابار المياه وربطها على منظومة المياه الوطنية لسد جزء من الاحتياجات لمختلف الاستخدامات بطاقة نحو 12 مليون متر مكعب سنويا ، وسيتم البدء بالعمل الفوري على تجهيز وحفر هذه الابار واستكمال جميع الاعمال خلال مدة عام من خلال حفر وإعادة تأهيل مجموعة من حقول الابار جنبا الى جنب تكثيف حملات الرقابة .وسيبدأ العمل ببنود هذه الاتفاقية خلال الشهر الحالي وليتم استكمالها خلال عام من تاريخه، وبحيث يتم تطوير وحفر وإعادة تأهيل عدد من حقول الابار الحالية وإعادة بناء وتأهيل الابار الحالية في منطقة وادي الأردن بما يضمن زيادة كميات المياه المتاحة المتفقة الى قناة الملك عبد الله بالإضافة إلى حملات مكثفة لتخفيض كميات المياه المفقودة من قناة الملك عبد الله ، بما يضمن زيادة كمية وكفاءة ونوعية المياه مع اجراء جميع الفحوصات اللازمة الفنية والمخبرية والمعالجة وضمان جودة المياه وفق افضل المواصفات وتوفير نفس الكميات لتزويدها للاستخدامات المختلفةوسيتم من خلال هذه الاتفاقية اعادة تأهيل و تطوير عدد من الآبار الجوفية الحالية وربطهاواضاف وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ان هذه الاتفاقية والتي سيتم المباشرة فيها ستسهم في توفير كميات المياه والمحافظة على البنى التحتية لمشاريع المياه والمحافظة على موارد المياه المتاحة ويسهم في تحسين كفاءة توصيل مياه الشرب وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله بما يسهم في زيادة امدادات كميات المياه المخصصة من القناة لكافة الاستخدامات ستعمل على سد الفجوة في نقص الكميات المتاحة ، وأضاف ستعمل كذلك على تحسين إدارة ومراقبة موارد المياه ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والتي تعاني بشكل كبير من فاقد مائي عالي في شبكات الري ، وسيتم تقديم حلول وتدابير لتقليل الفاقد المائي لتوفير نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا .وخلال التوقيع عبر المهندس أبو السعود وزير المياه والري عن امتنان وتقدير الحكومة الاردنية ووزارة المياه والري للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة و تعزيز استدامة الأمن المائي وايجاد حلول لمواجهة العجز المائي والطلب المتزايد.