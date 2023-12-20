اتفاقية مشتركة مع الجامعة الأردنية وشركة حقول السمسم وصندوق دعم البحث العلمي

وقّع صنـدوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية مع الجامعة الأردنية وشركة حقول السمسم للصناعات الغذائية لدعم تنفيذ المشروع البحثي "دراسة تحسين التركيبات وعوامل التصنيع المؤثرة على خصائص الجودة للطحينة المنتجة من بذور السمسم" وقّعها الأمين العام للمجلس الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي وعميدة البحث العلمي في الجامعة الأستاذة الدكتورة أميرة المصري ومدير عام الشركة تميم القصراوي بحضور مديرة الصندوق ريما راس والباحث الدكتور حاتم الخطيب من كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية.



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ويسهم الصندوق بموجب الاتفاقية بمبلغ (22800) دينار لدعم تنفيذ المشروع الهادف إلى زيادة تنافسية الصناعات الغذائية الأردنية مع خلال تحسين جودتها وضمان مثالية مواصفاتها عند طريق البحث العلمي التطبيقي.



من جانبه بيّن الرفاعي أن الصندوق يمثل جسرا للتشاركية والتشبيك بين المؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية مؤكدا على السعي الدؤوب للمجلس لدعم البحث العلمي والابتكار بما يخدم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات الباحثين في تتجير نتائج أبحاثهم مما ينعكس إيجاباً على قوة وحيوية الاقتصاد الوطني.



كما وذكرت راس أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع المدعومة من خلال برنامج الأمن الغذائي الذي ينفذه الصنـدوق بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتوفير الأمن الغذائي وبموازنة قيمتها 200000 دينار.

يشار إلى أن الصندوق، الذي تأسس عام 1994، يقدم دعماً للمشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات والمراكز العلمية والصناعة ويدعم تتجير نتائجها وقد استفادت من الدعم العديد من الصناعات الوطنية المختلفة.