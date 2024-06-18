 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اجواء جافة وحارة في اغلب المناطق حتى الخميس

درجات الحرارة العالية
درجات الحرارة العالية

تبقى المملكة اليوم الثلاثاء، تحت تأثير الموجة الحارة والجافة، حيث يستمر الطقس جافًا وحارًا في معظم المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف خاصة على صحة المرضى وكبار السن، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


وبحسب التقرير، يطرا يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة،حيث تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (7-8) درجات مئوية، حيث يبقى الطقس جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق وجنوب شرق المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


يطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، ويكون الطقس حارا في معظم المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


وتخف الجمعة شدة الموجة الحارة على المملكة بشكل تدريجي حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 38 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 33 - 22 وفي مرتفعات الشراة 34 - 21, وفي مناطق البادية 43 - 25 وفي مناطق السهول 39 - 23, وفي الأغوار الشمالية 43 - 26, وفي الأغوار الجنوبية 45 - 28، وفي البحر الميت 44 - 27، وفي خليج العقبة 45 - 27 درجة مئوية.- (بترا)

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