اختتام دورة تصميم وبناء وإدارة المبادرات الشبابية

اضافة اعلان

اختتمت في بيت شباب عمان اليوم السبت فعاليات الكورس الثاني للدورة التدريبية للمشروع الوطني لتأهيل القادة الشباب برنامج (نشامى) بعنوان (تصميم وبناء وإدارة المبادرات الشبابية).وأقيمت فعاليات الدورة على مدار أربعة أيام بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين في مجال تصميم المبادرات، واشتملت على عدة محاور تدريبية في مجال مفهوم المبادرات الاجتماعية ودورها في المجتمع والفرق بين المبادرة المجتمعية والجمعيات الأهلية وإيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية وتحليلها وآليات كسب والتأييد والدعم من المانحين والداعمين وطرق إعداد الميزانيات الخاصة بالمبادرات، كما ركزت على مواضيع إدارة وتصميم المبادرات والمعايير الحديثة لآليات توطينها ودعمها.وشارك في الدورة ٢٥ شابا وشابة ضمن الفئة العمرية ١٨-٢٥ عاما من طلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة وأعضاء المراكز الشبابية من كافة محافظات المملكة ممن اجتازوا الدورة الأولى للبرنامج (رخصة قيادات الذات).وفي نهاية الدورة، عرض المشاركون قصص النجاح لمبادراتهم الوطنية، حيث شاركت أفراح القرارعة من العقبة المشاركين بمبادرتها (إيدنا بتحكي) لتعليم لغة الإشارة لغير ذوي الإعاقة لخلق بيئة ممهدة لذوي الإعاقة السمعية وتمكينهم من الانخراط بالمجتمع، ومن عجلون أمجد الصمادي بمبادرة (الحرف الصغيرة) وهي إعادة تدوير النفايات الصغيرة وبيعها وأهمية مبادرته في مجال حماية البيئة.