الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 92

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الاحتلال قتل عشرات الصحفيين لتغطية الحقيقة البشعة في غزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، ارتفاع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال حربه على القطاع إلى 92 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن "الصحفيين رامي بدير وعاصم كمال موسى استشهدا خلال اليومين الماضيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة"، دون تفاصيل بشأن ظروف مقتلهما.
وأضاف أن "ذلك يرفع عدد الصحفيين الشهداء على يد الجيش الإسرائيلي خلال حربه على القطاع إلى 92 صحفيا".
المكتب تابع أن "الاحتلال يحاول من خلال اغتياله للصحفيين تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة، لكنه فشل فشلا ذريعا في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم".
وكان المكتب الإعلامي قد أعلن في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ارتفاع عدد الصحفيين القتلى إلى 86، متهما الجيش الإسرائيلي بأنه "تعمّد" اغتيالهم في محاولة لطمس الحقيقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى 15 ديسمبر الجاري 18 ألفا و800 قتيل و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.-(الأناضول)
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