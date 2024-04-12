ارتفاع على درجات الحرارة

ترتفع درجات الحرارة خلال نهار اليوم الجمعة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس في ساعات الليل باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



أما يوم غد السبت، يكون الطقس في النهار لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم الجمعة ما بين 22 -11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20-9، وفي المرتفعات الشمالية 17-8، وفي مرتفعات الشراة 19-7، وفي مناطق البادية 26-10، وفي مناطق السهول 22-11، وفي الأغوار الشمالية 29-15، وفي الأغوار الوسطى 30-16، والأغوار الجنوبية 32-17، وفي البحر الميت 30-17، وفي خليج العقبة 32-18 درجة مئوية. بترا