الجمعة 12 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع على درجات الحرارة

عمّان
عمّان

 ترتفع درجات الحرارة خلال نهار اليوم الجمعة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

اضافة اعلان

 

 وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس في ساعات الليل باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


أما يوم غد السبت، يكون الطقس في النهار لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم الجمعة ما بين 22 -11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20-9، وفي المرتفعات الشمالية 17-8، وفي مرتفعات الشراة 19-7، وفي مناطق البادية 26-10، وفي مناطق السهول 22-11، وفي الأغوار الشمالية 29-15، وفي الأغوار الوسطى 30-16، والأغوار الجنوبية 32-17، وفي البحر الميت 30-17، وفي خليج العقبة 32-18 درجة مئوية. بترا

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مشهد من عمان

أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدا

05 نيسان 2024
عمان

طقس دافئ اليوم وغدًا

04 نيسان 2024
عمان

انخفاض على درجات الحرارة وزخات مطرية اليوم وغدا

29 آذار 2024
انخفاض على درجات الحرارة وأجواء غائمة وباردة

طقس بارد نسبياً اليوم وربيعي لطيف غدًا

25 آذار 2024
اقرأ أيضا
الملك: معان العزيزة بوابة الخير والمحطة الأولى لتأسيس المملكة

الملك يتلقى اتصالات هاتفية من الرئيسين المصري والعراقي ورئيس وزراء العراق ويجري اتصالا مع الرئيس الفلسطيني

10 نيسان 2024
في أول أيام العيد.. الأردن يواصل إنزال المساعدات على قطاع غزة

في أول أيام العيد.. الأردن يواصل إنزال المساعدات على قطاع غزة

10 نيسان 2024
6616498f57b0d

الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر في العقبة

10 نيسان 2024
Fxuo9IhXoAIySbm

ولي العهد والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول صيف العام الحالي

10 نيسان 2024
1712733293040

الأمن يدعو إلى الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي السائد

10 نيسان 2024
1712733293040

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الفطر في مختلف المساجد بالمملكة

10 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - السوبر ماركت

السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة
 
 