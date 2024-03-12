ارتفاع ملموس اليوم وأجواء دافئة في اغلب المناطق اليوم وغدًا

يطرأ اليوم الثلاثاء، إرتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود أجواء دافئة نسبياً في اغلب المناطق واكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مما يؤدي إلى اثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأربعاء، دافئة نسبياً في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.



ويطرأ الخميس، إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



كما ويطرأ الجمعة، إنخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 - 11 درجات مئوية، وفي غرب عمان 22 - 9، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 8 وفي مرتفعات الشراة 21 - 7, وفي مناطق البادية 27 - 10، وفي مناطق السهول 24 - 11, وفي الأغوار الشمالية 30 - 15, وفي الأغوار الجنوبية 32 - 17، وفي البحر الميت 31 - 16، وفي خليج العقبة 32 - 17 درجة مئوية.-(بترا)