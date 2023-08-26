الأحد 27 آب 2023
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"صندوق الضمان": تحديث الخطة الإستراتيجية لتتضمن أهداف التنمية

ارتفاع موجودات "استثمار الضمان" لأكثر من 14 مليار دينار

رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية-(الغد)
رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية-(الغد)

كناكرية: مراجعة منظومة تمثيل الضمان في مجالس إدارة الشركات

 

أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، أنه تمكن من إيجاد حلول للمشاريع المتعثرة، وتحديث الخطة الإستراتيجية لتتضمن عددا من أهداف التنمية المستدامة وهي (نمو الاقتصاد والعمل اللائق، القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، المساواة بين الجنسين، العمل المناخي، الطاقة النظيفة، تمكين المرأة)، ويعكس ذلك "حرص الصندوق على المساهمة في تعزيز التحول نحو الاستثمار المسؤول، والمشاركة في مشروع التحديث الوطني الشامل."

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واضاف كناكرية في مقابلة مع "الغد" على هامش ملتقى عام التحديث الاقتصادي، إن حجم موجودات الصندوق، ارتفعت نهاية الربع الثاني من هذا العام إلى 14.3 مليار دينار مقارنة بـ13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 4 %.


وقال في المقابلة والتي تركزت حول دور الصندوق في ضوء مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية، إن صافي الدخل ارتفع بنسبة 20 % ليصل إلى ‎447 مليون دينار كما في نهاية الربع الثاني من هذا العام، مقارنة مع 371 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. 


وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس من محافظ: السندات بقيمة 231 مليون دينار، والأسهم بقيمة 146.5 مليون دينار وأدوات السوق النقدي بقيمة 56.6 دينار، بالإضافة الى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وقد أصدر صندوق استثمار أموال الضمان، مؤخرا تقرير الاستدامة السادس للعام 2022، متضمنا أبرز الإنجازات التي حققها في مجال الاستدامة المالية والمؤسسية والبيئية والمجتمعية.


وقال كناكرية، معلقا على نتائج التقرير، إن الوثيقة أبرزت عدة نقاط مهمة تتعلق بإدارة الأموال والسياسات المالية، من ضمنها التركيز على منظومة الحوكمة المؤسسية وآلية اتخاذ القرار، وهدف ذلك، هو استثمار الموجودات بمهنية عالية لتحقيق أقصى عائد ممكن، دون المساس بالسيولة المطلوبة لتلبية التزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


بالإضافة إلى ذلك، قام التقرير بتحليل الأداء المالي العام الماضي، واستعرض التوزيع القطاعي للاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل، البنوك، التعدين والطاقة، كما أشار إلى جهود تمكين الموظفين والمرأة في المؤسسة، بحيث بلغت نسبة النساء 34 % من الموظفين.


من جهة أخرى، قال رئيس الصندوق يسعى الصندوق لتطبيق التحول الرقمي من خلال خطط متكاملة لتطوير الأنظمة وتحسين جودة الأمن السيبراني. وعلى الصعيد البيئي، يسعى لتقليل الأثر البيئي لعملياته، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة. وبشأن ذوي الإعاقة، يبرز التقرير الجهود المبذولة لضمان سهولة وصولهم وتحسين تجربتهم.


وأشار إلى أنه تم مؤخرا مراجعة منظومة تمثيل الضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات، واجراء عدة تعديلات، منها تعديلات في مضمون التقارير الدورية للممثلين لتمكين الصندوق من الوقوف على مدى تطبيق الشركات لمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، واهداف التنمية المستدامة. كما تم وضع حد أدنى لنسبة السيدات اللاتي يمثلن الضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات، والذي يبلغ حاليا 15 %.


ومن حيث استثمارات الصندوق والإنجازات والخطط المتعلقة بها، قال كناكريه إن فندق كراون بلازا البتراء، مثال حي على النمو والتطور في قطاع الاستثمارات الفندقية، بحيث يتم حاليًا العمل بجد في مشروع توسعة هذا الفندق، وقد تم إنجاز 80 % من المشروع حتى الآن. وأبرز ما يتضمنه المشروع، إقامة قاعة مؤتمرات عصرية وهي الأولى من نوعها في المدينة الأثرية. وهذه القاعة مصممة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، ما يجعلها مكانًا مثاليًا لاستقطاب المؤتمرات الدولية.


أما فندق عمان برادايس، فقد شهد تطورات جديدة أيضًا. وقد افتتح تجريبيًا في بداية شهر 7، بعد توقيع اتفاقية مع مستثمر محلي لتشغيل الفندق الذي كان يعرف سابقًا باسم "عمان الشام بالاس". وخلال عملية التطوير هذه، تحديث 144 غرفة وجناح فندقي، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الترفيهية وقاعات الاجتماعات، ويأمل القائمون على الفندق أن يوفر 100 فرصة عمل للكوادر المحلية المدربة والمؤهلة، ويتوقعون افتتاحه رسميًا قبل نهاية العام الحالي.


بالنسبة لأداء الفنادق التابعة للضمان الاجتماعي، فقد أظهرت أرقامها مؤشرات إيجابية. شهدت هذه الفنادق نموًا ملحوظًا في الأرباح خلال النصف الأول من العام 2023. هذا النمو يعود جزئيًا إلى الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية استثمارات الضمان في القطاع السياحي، خصوصًا مع التركيز على استخدام مصادر الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية، التي أسهمت في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.


من جانب آخر، أضاف المسؤول أن منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق قد شهدت استقطابًا لاستثمارات صناعية متنوعة، وكذلك مشروعات طاقة شمسية بقيمة تقديرية بلغت 456 مليون دينار. وفي المقابل، استقطبت منطقة اربد التنموية استثمارات تقنية وبرمجية بقيمة 40 مليون دينار، خلقت 2300 فرصة عمل، وتشمل هذه الاستثمارات مراكز اتصال وحاضنات لريادة الأعمال.


بالنسبة للمشروع الزراعي، فقد بدأ الصندوق في المرحلة الثانية من المشروع الزراعي في المدورة، ويتضمن زراعة القمح وبطاطا المائدة وذرة السيلاج، ومن المتوقع أن تصل المساحة المزروعة إلى 18 ألف دونم بنهاية العام. وتتجه الخطط نحو استثمار في سلسلة الإنتاج الغذائي وزراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية عالية للتصدير.


والعمل جارٍ حالياً على تجهيز الشروط المرجعية لإنشاء المحطة الشمسية الرابعة لتوليد الكهرباء التي ستقوم بتزويد فندق كراون بلازا في البتراء. وفي الوقت ذاته، تُجرى دراسات للعروض المقدمة لصيانة وتجديد استراحة زي، والعمل جار على إعداد عقود تأجير استراحة الكرك لتدار بواسطة مستثمر محلي.


وفي سياق متصل، تمت زيارة بعض الاستثمارات في مدينة العقبة، بما في ذلك فندق الانتركونتننتال وشاطئ العقبة السياحي، بالإضافة إلى مجمعي بوابة العقبة التجاري والنافورة. تمت الزيارة أيضًا لمنتجع تالا بيه والمجمع الصناعي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية. وقد تم خلال هذه الزيارات، حسب كناكريه، مراجعة خطط التحسين والتطوير، بالإضافة إلى فرص تطوير أراض مملوكة للضمان الاجتماعي لتقديم مشاريع سياحية وترفيهية جديدة تلبي احتياجات السياح.

 

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