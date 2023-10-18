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الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
1:39 م
ارجاء جلسة النواب الطارئة حتى الرابعة عصرا
ارجاء جلسة النواب الطارئة حتى الرابعة عصرا
قرر مجلس النواب ارجاء جلسة النواب الطارئة التي كانت مقرة عند الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا.
ويأتي تأخير الجلسة بسبب استمرار عقد جلسة مجلس الاعيان الخاصة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي ومجازره بحق الفلسطينيين وقطاع غزة.
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