استخدام تطبيق "الحاج الأردني" في المناسك لأول مرة

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة استخدمت تطبيق الحاج الأردني لأول مرة هذا العام، بحيث يستطيع الحاج من خلاله التواصل مع إدارة البعثة والمرشدين في جميع الأوقات طوال رحلة الحج انطلاقا من الأردن إلى حين انتهاء المناسك.

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وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن استخدام التطبيق لأول مرة كان من شأنه التأكد من عدم ضياع أي حاج طوال فترة قضاء المناسك كما تم ربط البعثة الإدارية والمرشدين والحجاج بمجموعات "واتساب" لسهولة التواصل.



وأشار الوزير إلى أن البعثة الإدارية بدأت بتجهيز الحافلات استعدادا لنقل الحجاج إلى عرفات مع منتصف ليلة الجمعة على السبت لضمان وصول جميع الحجاج الأردنيين قبل فجر عرفة، وتجنبا للازدحام، حيث إن يوم عرفة هو الركن الأعظم في الحج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة"، لذا نحن حريصون على أن نسهل هذا الركن لجميع الحجاج والوصول مساء اليوم إلى عرفات لنضمن الوصول قبل الفجر، حيث تم إعداد خطة مسبقا من وزارة الأوقاف.



كما سيتم الذهاب للمزدلفة لقضاء جزء من الليل أيضا لتجنيب الحجاج أي زحام أو اختلاط قد يؤثر على سلامتهم مع وجود هذا العدد الكبير من الحجاج من كل بقاع العالم. (بترا)