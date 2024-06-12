استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي دموي على رفح وحي الشجاعية شرق غزة

استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي دموي على منزل في الشجاعية شرق مدينة غزة.



كما استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف قوات إسرائيلية لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القصف استهدف منزلا في حي النصر شمال المدينة.فلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37164 مواطنا، وإصابة 84832 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.-(وكالات)