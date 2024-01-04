الخميس 04 كانون الثاني 2024
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استكمال تنفيذ المسارات الرئيسية لمشروع التردد السريع عمّان-الزرقاء

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استكمال تنفيذ المسارات الرئيسية لمشروع التردد السريع عمّان-الزرقاء
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الخميس، مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء الذي أنهت الوزارة العمل في مساراته الرئيسية فيما بلغت نسبة الانجاز في الأعمال الفرعية نحو 98%.اضافة اعلان
وأعلن أبو السمن عزم الوزارة البدء بالتسليم الأولي للمشروع إلى وزارة النقل للبدء بتشغيله تجريبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وشدد أبو السمن خلال جولة هي الثالثة على المشروع خلال شهر واحد وشملت كافة مراحل المشروع على ضرورة استكمال الأعمال الفرعية في المشروع خلال الأسابيع المقبلة.
ووجه المعنيين في الوزارة الى ضرورة متابعة تأخر بعض الأعمال الفرعية عن الجدول الزمني وتزويد الوزارة بتقارير يومية مفصلة عن سير الأعمال.
ولفت أبو السمن النظر إلى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية، إضافة إلى اثره الإيجابي في تحسين وتجويد منظومة النقل العام، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن الحكومة تعول على هذا المشروع لتحسين خدمات النقل والحد من الازدحامات المرورية.
يذكر ان مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء مقسّم الى 4 مراحل، بطول إجمالي 20 كم وبكلفة اجمالية بلغت نحو 140 مليون دينار بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان (التمويل التأجيري).
وتشمل الأعمال في المشروع توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاث مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، إضافة الى إنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاه، وأعمال جدران استنادية، منشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بالإضافة الى أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة وإزالة العوائق المختلفة والمتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء، اضافة لإنشاء 5 محطات للركاب تم انهاء العمل في ثلاث منها، فيما ستقوم الوزارة بطرح عطاء اقامة محطتين اضافيتين بعد استلام المخططات من وزارة النقل.
ومشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء هو نظام نقل عام مرن يوفر خدمات نقل سريعة وآمنة، و يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير في مسارب مخصّصة و يوفر المشروع مستوى عالٍ من الخدمات، حيث تعمل الحافلات بترددات تصل إلى بضع دقائق،و تصل سرعته إلى 80 كم/ساعة.
كما تفقد أبو السمن مشروع تقاطع جسر المسلخ الذي تنفذه الوزارة والمرتبط بمسارات مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، ومن المنتظر أن يسهم في خدمة الحركة المرورية من والى العاصمة عمان، الزرقاء، الهاشمي، ماركا، وطبربور اضافة الى خدمة مشروع حافلات التردد السريع عمان –الزرقاء،
الوزارة باشرت بتنفيذ أعمال هذا التقاطع في حزيران من العام الماضي ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام الحالي، بما لا يتعارض مع تشغيل الباص سريع التردد.
وبلغت الكلفة التقديرية لمشروع جسر وتقاطع المسلخ نحو 12 مليون دينار.
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