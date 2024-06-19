 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استمرار الأجواء الجافة والحارة حتى الخميس وتراجعها تدريجيًا الجمعة

مع ارتفاع الحرارة.. كيف يؤثر تغير المناخ على صحتك؟
مع ارتفاع الحرارة.. كيف يؤثر تغير المناخ على صحتك؟

تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-9) درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدًا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون الأجواء حارة في معظم المناطق، وحارة جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


ويتراجع الجمعة، تدريجيًا تأثير الموجة الحارة على المملكة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


وينحسر السبت، تأثير الموجة الحارة على المملكة، وتكون الأجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 41 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 39 - 23، وفي المرتفعات الشمالية 36 - 24، وفي مرتفعات الشراة 36 - 23، وفي مناطق البادية 44 - 25، وفي مناطق السهول 40 - 24، وفي الأغوار الشمالية 43 - 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30، وفي البحر الميت 44 - 29، وفي خليج العقبة 45 - 31 درجة مئوية.-(بترا)

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