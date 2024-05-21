استمرار انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية (صور)

تصوير ساهر قدارة -

بدأت، الثلاثاء، انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية، حيث يبلغ عدد الطلاب ممّن لهم الحق في التصويت 48286 طالبًا وطالبة.



تجاوزت نسبة الاقتراع في انتخابات اتحاد مجلس طلبة الجامعة الأردنية 34% حتى الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الثلاثاء.





وبلغ عدد القوائم المترشحة على مستوى الكليات 135 قائمة، إلى جانب 6 قوائم مترشحة على مستوى الجامعة، أما عدد الطلبة المترشحين ضمن قوائم الكليات فبلغ 593 طالبا، مقابل 92 طالبا ضمن القوائم المترشحة على مستوى الجامعة، ليبلغ مجموع الطلبة المترشحين الكلي 685، بما ينقسم إلى 416 ذكرا، و269 أنثى.





وقال رئيس الجامعة نذير عبيدات "إن الجامعة الأردنية ماضية في تعزيز مسيرة الديمقراطية في الأردن، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية، باعتبار الطلبة قادة المستقبل والقادرين على إحداث التغيير الإيجابي".

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