استمرار تأثير الكتلة الجافة والحارة على المملكة الجمعة

تبقى المملكة اليوم الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة وتكون الأجواء جافة وحارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وبالأخص في أوقات الذروة (فترة الظهيرة)، ومن خطر حدوث الحرائق في الأماكن الحرجية، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.



ويتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة قليلا يوم غد السبت، حيث يطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وينحسر يوم الأحد تأثير الموجة الحارة عن المملكة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتقترب من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الاثنين، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 39 - 26 درجة مئوية، وفي غرب عمان 37 - 24، وفي المرتفعات الشمالية 34 - 22، وفي مرتفعات الشراة 32 - 20، وفي مناطق البادية 42 - 25، وفي مناطق السهول 37 - 24، وفي الأغوار الشمالية 43 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 45 - 27، وفي البحر الميت 44 - 26، وفي خليج العقبة 45 - 27 درجة مئوية.