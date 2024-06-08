استمرار دوام المؤسسة المدنية يوم غد الأحد

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار دوام جميع أسواق المؤسسة ليوم غد الأحد، الذي يصادف احتفالات المملكة بمرور 25 عاماً على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية "اليوبيل الفضي" من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 عصراً.

اضافة اعلان



وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان السبت، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين للرجوع إلى صفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع والاستفادة من العروض والتخفيضات الخاصة بمواد عيد الأضحى التي بدأت من اليوم وتستمر حتى نهاية يوم السبت المقبل 15 الشهر الحالي.



وأضاف، أن خدمة التوصيل المنزلي مستمره ليوم غد في العاصمة عمان، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على إندرويد و IOS تحت اسم "متجر المؤسسة المدنية".