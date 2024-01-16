استنارة طه حسين

يوسف عبدالله محمود

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أقبلتم حين أقبلتْوأدبرتم حين أدبرتْالكلمات لعميد الأدب العربي د. طه حسين، قالها في مناسبات مختلفة. هي فعلاً تحفر عميقاً في الذاكرة والوجدان. كلمات لا تعوزها الجرأة. تنتقد ظروفاً شاذة تشهدها المجتمعات الانسانية. تسخر من الرياء وتفضح الحاسدين تردد مع المتنبي بيته المشهورولا تطمعن من حاسد في مودةوإن كنت تبديها له وتُنيلجرأته وانتصاره لحرية الفكر وغربلة الموروث جرّت عليه معارك الخصوم من اعداء هذه الحرية، ظلاميي كل العصور. خصومه سلقوه بألسنة حِداد، ومع ذلك ظل طه حسين قابضاً على الجمر وهو الذي اصر على اخضاع الموروث العربي لمعيار «الشك». لا يجوز في نظره التسليم بكل ما ورثناه عن الاجداد فهم بشر مثلنا يصيبون ويخطئون. ومن هنا جرّ عليه كتابه «في الشعر الجاهلي» حملات ظالمة وصلت الى حد التكفير وهو الأزهري! اكثر من هذا فقد اتهمه البعض بالشيوعية!على امتداد حياته ظل متواضعاً يصرّح لمقرّظيه انه ما يزال يطمع في تحقيق مطامح لم يحققها بعد شأن عظماء البشر.يكتب طه حسين في مقدمة كتابه «مع ابي العلاء في سجنه»: «الى الذين لا يعملون ويؤذي نفوسهم ان يعمل الناس، أهدي هذا الكتاب». ما ابدعه من إهداء!مفردات ممتلئة تصفع الحاقدين الذين لا يحبون العمل ويؤذيهم ان يعمل غيرهم، تكشف خواء نفوسهم. وكحال الناس حين تزول الاضواء الرسمية عن صاحبها ينفضّ عنه اصحاب المصالح الخاصة وقع طه حسين في هذا الظرف. حَزّ في نفسه هذا «الانفضاض».أما حين اختير وزيراً للمعارف المصرية ورجعت اليه الاضواء من جديد فقد توافد عليه المهنئون حتى من المبغضين وأصحاب المصالح، فما كان منه إلا أن قال عبارته المشهورة ساخراً من هؤلاء المتزلفين «اقبلتم حين اقبلَتْ وادبرتم حين ادبرت»! ويقصد «الدنيا» في كتابه «طه حسين: قاهر الظلام».يروي صديقه وَصَفِيّه كمال الملاّخ ذكرياته مع هذا العميد العظيم، يروي عِبراً وعظات، يضعها امام كل الاجيال علها تستنير بها. يروي دروساً تفيد اهل الطموح من البشر! «كان طه حسين مصلحاً واستاذاً وموجهاً وخطيباً منبرياً بليغاً، مبشراً بالفكر العالمي، مجدداً، ثائراً ضد التخلف الذهني اينما كان او يكون، عنيداً ضد القوي مُصاحباً لها احيانا في سبيل هدف او فكرة يتجه اليها ضميره العلمي». (المرجع السابق ص 106)«قَفّازاً للمستحيل كان»، يحوّل الفشل الى نجاح، أحب بُسطاء الناس، وهو الصعيدي البسيط. لا يحقد اذا ما أُسيء اليه وهو القائل دوماً «رحم الله من أساء الي، ان كان قد توفي وعفا الله عنه ان كان حياً، وما أظنّ»! أيُّ نُبل انساني هذا النُبل! شيمٌ بتنا نفتقدها!تُقبل الدنيا على هذا الرجل الموسوعي، فلا يداخله كِبرٌ او خيلاء كما داخل ويداخل المضرورين من العلماء. «اما المغرور فقد عافاني الله منه». هذا ما ردده لسانه دوماً. ويسأله صفيه كمال الملاخ هذا المؤرخ والأديب قائلاً: «الناس عاشوا معك عمقاً وارتفاعا في عوالم الفكر والتاريخ والقصة، بل بعضهم راح يرى ما تفكر فيه وتتخيله – متحركاً على شاشة السينما والتلفزيون. ترى ما الذي تودهم ان يتتبعوك فيه واليه؟ معك في رحلة العمر والايام؟ ويرد طه حسين: «أُؤكد لك، اني لا اود شيئاً، لان الحياة كما قال الله عز وجل «لعب ولهو وزينة» «قلت لك اني لا ارضى عن ما ألّفته ولا عن عمل عملته، وانما انا اعتقد اني ما زلت بعيدا عما اتمنى» ص 234. طالب علياء كان على امتداد حياته.ليت كل مفكر او عالم يتواضع كما تواضع هذا العلامة العبقري الذي قهر المستحيل، وترك لنا «خوالد»في الفكر والنقد والأدب!سيرة هذا الرجل الذي عَبَر «الحرمان» بعزيمة امضى من الكلال، وتحدى «القدر» تستحق ان يقرأها كل انسان يخشى ان تكون اعاقته سبباً في عدم قدرته على تحقيق طموحه! تحدى اعاقة «البصر» وهزمها! كان من الممكن ان يظل طه حسين.. في ريف الصعيد فلاحاً، وربما حجبه العمى عن حتى ان يكون الا مجرد عاجز، ولكنه وثق بنفسه، فأصبح ما هو عليه الآن، انه: «قاهر الظلام» (ص 30)هو الذي دعا دوماً الى مجانية التعليم في جميع المراحل، لأن العلم كما قال كالماء والهواء للإنسان.عاش ورحل طه حسين قامةً شامخةً عملاقة، عنيداً في الحق كان، جريئاً في قوله لا يخش في ذلك لومة لائم. لا يُحابي منافقاً كبر مقامه ام صغر، لكنه لا يحقد. سيرة طه حسين تعلم المغرورين في مجتمعاتنا العربية والاسلامية من علماء وأدباء ومفكرين ان الغرور يميت الفضائل وينزع عن المغرور الهيبة، هذا ان امتلكها! طه حسين الذي قبض بيديه شعاع نور الفكر يعلمنا ان لا مستحيل مع الحياة، وان الثقة بالنفس هي مفتاح النحاج.تعلمنا سيرته ان «النعيم الفكري» لا نصيبه اذا داخلنا الغرور! هكذا عظماء الكلمة والفكر الحقيقيون لا يخرجهم علمهم وفكرهم عن حدود الوقار، هم عظماء في حياتهم ومماتهم، يعطون اكثر مما يأخذون.«الرجل النابغة يولد مرتين: مرة: بشراً في الحياة، ومرة: خالداً بعد الموت» «كمال الملاخ»ما أبلغ عبارتك يا صفيّ طه حسين!هو كذلك عبر الحياة شامخاً وغادرها شامخاً. كان اول اديب تهديه مصر جائز الدولة وقلادة النيل. تراثه الفكري والادبي معين لا ينضب يعلم ويرشد ويثري الاذهان. تراثه زادٌ لكل مبدع وباحث. عشق سيرة المعري فكتب عنه. كتب «في الأدب الجاهلي» و»مع المتنبي». ودراسات في التاريخ والسياسة والاجتماع لصدر الاسلام» كتب سيرة حياته في «الأيام» و»على هامش السيرة» و»الفتنة الكبرى» و»شجرة البؤس» و»دعاء الكروان» و»ظهور الاسلام» أو «الوعد الحق» و»الحب الضائع».وقبل ان يرحل اهدت اليه جامعات عالمية درجة الدكتوراه من بينها اكسفورد ومدريد ومونبلييه. نوراً وفكراً اعطاه طه حسين للثقافة الانسانية.رحم الله هذا الذي انتصر لحرية الفكر ووقف في وجه الاستبداد!